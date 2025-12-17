Hallan sin vida en su propio apartamento a la jueza Vivian Polanía: estaba junto a su bebé

Las autoridades judiciales y de Policía investigan la muerte de la jueza Vivian Polanía, una funcionaria de la rama judicial que había alcanzado notoriedad pública por sus polémicos videos en redes sociales.

El caso genera conmoción por las circunstancias del hallazgo y por la situación en la que fue encontrado su hijo, un bebé de apenas dos meses de nacido.

Hallan sin vida a la jueza Vivian Polanía dentro de su apartamento en Cúcuta

En un apartamento ubicado en la ciudad de Cúcuta fue hallada muerta la jueza Vivian Polanía, funcionaria de la rama judicial reconocida por su presencia en redes sociales.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de la jueza fue encontrado sin signos visibles de violencia, aunque las autoridades aclararon que aún no se ha determinado la causa exacta de su fallecimiento.

Lo más grave del caso se conoció durante la inspección del lugar. Junto al cuerpo de la jueza se encontraba su hijo, un bebé de tan solo dos meses de edad, quien fue hallado vivo pero con graves signos de deshidratación.

El menor fue trasladado de manera urgente a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada a esta hora.

¿Cómo se dieron cuenta del fallecimiento de la jueza Vivian Polanía?

El hallazgo se produjo luego de que el esquema de seguridad de la jueza diera aviso a las autoridades tras perder contacto con ella desde el día anterior.

Según la información conocida, Polanía había solicitado un servicio de domicilio, pero después de ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero ni comunicación directa.

Al ingresar al apartamento, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la funcionaria judicial y la delicada situación del menor. De inmediato se activaron los actos urgentes y se solicitó la presencia de las unidades especializadas para adelantar la inspección técnica del lugar.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Fabio Ojeda, informó que el caso es atendido de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de esclarecer lo ocurrido:

Coordinamos con la Fiscalía General de la Nación los actos urgentes y la inspección técnica del cadáver para determinar las causas de la muerte, pero les puedo decir que no se encuentran signos de violencia.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía y la Policía continúan recopilando información para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

La Sijín permanece en el lugar adelantando labores de inspección, recolección de elementos y verificación de datos que permitan reconstruir las últimas horas de la jueza.

Por ahora, todas las hipótesis permanecen abiertas, a la espera de los resultados forenses que determinen la causa de la muerte de Vivian Polanía.