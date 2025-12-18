¿Cuándo abren las inscripciones del Sena para estudiar gratis en 2026?
El cronograma oficial ya fue publicado y define las fechas clave de la convocatoria nacional.
Noticias RCN
04:37 p. m.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) confirmó el calendario académico que regirá su oferta educativa durante 2026, información clave para quienes esperan la apertura de inscripciones a cursos y carreras gratuitas.
Fechas oficiales de inscripción y calendario académico del Sena en 2026
Según el cronograma publicado, las primeras inscripciones del Sena para 2026 estarán asociadas a la publicación de la oferta educativa entre el 15 y el 25 de enero. El periodo académico iniciará el 29 de enero y se extenderá hasta el 12 de diciembre, bajo un esquema de trimestres que organiza tanto las actividades académicas como administrativas.
- El primer trimestre se desarrollará del 29 de enero al 14 de abril de 2026, con programas en modalidad presencial y virtual.
- El segundo trimestre tendrá su etapa de alistamiento del 15 al 17 de abril y sus actividades académicas irán del 20 de abril al 6 de julio.
- El tercer trimestre contará con una fase inicial del 7 al 9 de julio y formación del 10 de julio al 23 de septiembre.
- El cuarto trimestre tendrá alistamiento entre el 24 y el 28 de septiembre, con actividades del 29 de septiembre al 12 de diciembre.
Oferta educativa y cómo inscribirse a los cursos del Sena
La oferta del Sena incluye niveles de formación como operario, auxiliar, formación técnica, profundización técnica y programas tecnológicos, en modalidades presencial, virtual y a distancia.
Los aspirantes pueden encontrar programas en áreas como electricidad, carpintería, administración, desarrollo digital, industria creativa, salud, confección, programación, manufactura, industria alimentaria, agricultura y servicios, entre otras.
El proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de la plataforma institucional. El aspirante debe ingresar a la página oficial, buscar el programa de su interés, seleccionar el curso adecuado y hacer clic en “Inscribirse”. Para completar el registro es necesario iniciar sesión o crear un usuario nuevo, diligenciar la información solicitada y aceptar los términos de la convocatoria.
El Sena recuerda que este trámite es gratuito y no requiere intermediarios.