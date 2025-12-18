CANAL RCN
¿Cuándo abren las inscripciones del Sena para estudiar gratis en 2026?

El cronograma oficial ya fue publicado y define las fechas clave de la convocatoria nacional.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) confirmó el calendario académico que regirá su oferta educativa durante 2026, información clave para quienes esperan la apertura de inscripciones a cursos y carreras gratuitas.

Fechas oficiales de inscripción y calendario académico del Sena en 2026

Según el cronograma publicado, las primeras inscripciones del Sena para 2026 estarán asociadas a la publicación de la oferta educativa entre el 15 y el 25 de enero. El periodo académico iniciará el 29 de enero y se extenderá hasta el 12 de diciembre, bajo un esquema de trimestres que organiza tanto las actividades académicas como administrativas.

  • El primer trimestre se desarrollará del 29 de enero al 14 de abril de 2026, con programas en modalidad presencial y virtual.
  • El segundo trimestre tendrá su etapa de alistamiento del 15 al 17 de abril y sus actividades académicas irán del 20 de abril al 6 de julio.
  • El tercer trimestre contará con una fase inicial del 7 al 9 de julio y formación del 10 de julio al 23 de septiembre.
  • El cuarto trimestre tendrá alistamiento entre el 24 y el 28 de septiembre, con actividades del 29 de septiembre al 12 de diciembre.

Oferta educativa y cómo inscribirse a los cursos del Sena

La oferta del Sena incluye niveles de formación como operario, auxiliar, formación técnica, profundización técnica y programas tecnológicos, en modalidades presencial, virtual y a distancia.

Los aspirantes pueden encontrar programas en áreas como electricidad, carpintería, administración, desarrollo digital, industria creativa, salud, confección, programación, manufactura, industria alimentaria, agricultura y servicios, entre otras.

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de la plataforma institucional. El aspirante debe ingresar a la página oficial, buscar el programa de su interés, seleccionar el curso adecuado y hacer clic en “Inscribirse”. Para completar el registro es necesario iniciar sesión o crear un usuario nuevo, diligenciar la información solicitada y aceptar los términos de la convocatoria.

El Sena recuerda que este trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

