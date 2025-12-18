¿Cuál fue el saldo de víctimas que dejó el partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional?

El partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, que congregó a más de 43.000 personas en el estadio, terminó con graves alteraciones del orden público que obligaron a la intervención directa de la fuerza pública.

Lo que debía ser una jornada deportiva se convirtió en un escenario de enfrentamientos, heridos, incautación masiva de pólvora y procedimientos policiales, según confirmaron las autoridades.

El encuentro, correspondiente al cuarto y último clásico disputado en el último mes en la ciudad, había transcurrido sin mayores novedades hasta el cierre del compromiso.

¿Qué hallaron las autoridades tras los disturbios entre Independiente Medellín y Nacional?

De acuerdo con el reporte oficial entregado por William Castaño, vocero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el partido contó con un dispositivo de seguridad fortalecido, implementado tanto al interior como en el exterior del estadio, debido a la magnitud del evento y al alto número de asistentes.

Durante la jornada se realizaron conducciones a centros de traslado por protección, se impusieron comparendos conforme a la Ley 1801, y se adelantaron tres procedimientos con menores de edad, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades de infancia y adolescencia.

En los controles previos y durante el encuentro, la Policía logró la incautación de más de 120 kilogramos de material pirotécnico, entre ellos bengalas, bazucas, pólvora tipo torta y tacos.

Sin embargo, al término del partido, y con el objetivo de preservar el orden público y evitar situaciones de mayor riesgo, fue necesario aplicar el uso escalafonado de la fuerza. Esta intervención se dio para impedir la ocupación del terreno de juego por parte de algunos hinchas y para contener los brotes de violencia que comenzaron a registrarse dentro del estadio.

¿Cuántos heridos dejó el clásico entre Independiente Medellín y Nacional?

Como resultado de estos hechos, siete uniformados resultaron lesionados con heridas leves, quienes recibieron atención médica oportuna.

El despliegue permitió contener las situaciones presentadas y restablecer la normalidad al finalizar el evento deportivo.

Paralelamente, las autoridades confirmaron que se encuentran recolectando material audiovisual, tanto del interior como del exterior del escenario deportivo, el cual servirá como elemento probatorio para identificar y judicializar a las personas que participaron en estos hechos, calificados como reprochables.

Por otro lado, en el balance entregado por la Alcaldía, se confirmó que en materia de salud 52 personas fueron atendidas y que una tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

¿Por qué ocurrieron los disturbios en el clásico entre Independiente Medellín y Nacional?

Según los registros audiovisuales, los disturbios comenzaron cuando jugadores e hinchas de Atlético Nacional celebraban el título en condición de visitantes, situación que no fue bien recibida por un sector de la hinchada local.

Tras el pitazo final, algunos hinchas del Independiente Medellín ingresaron al terreno de juego con el propósito de impedir la celebración del rival. El foco más crítico se registró en la gramilla del sector occidental del estadio, donde se encontraron aficionados de ambas barras.

Durante varios minutos se vivieron escenas de violencia como vallas arrancadas, agresiones con palos, patadas y lanzamiento indiscriminado de objetos. Incluso, en varios videos se observa cómo una nevera utilizada para la hidratación de los futbolistas fue lanzada en medio de la pelea.

Finalmente, las autoridades reiteraron que los responsables serán identificados, judicializados y sancionados, y que no se permitirá que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.