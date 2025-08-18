VIDEO | Terror en la Terminal Salitre: adulto mayor atacó con puñal a varios pasajeros

A plena luz del día de este domingo 17 de agosto, un adulto mayor atacó inexplicablemente a pasajeros que se encontraban en la Terminal de buses de Salitre de Bogotá con un arma blanca.

El hombre de avanzada edad, de contextura delgada, piel blanca, vestido con un pantalón sastre oscuro, una camisa de rayas azul y una gorra, llevaba en su mano derecha un puñal con el que sorpresivamente atacaba a las personas que se encontraban esperando en la concurrida terminal de pasajeros.

Tras cometer las agresiones contra sus víctimas, frente a todos, se autolesionó en varias oportunidades.

Pasajeros apuñalados por adulto mayor en la Terminal Salitre

De acuerdo con el informe oficial de la Alcaldía de Bogotá, estos hechos se presentaron a la 1:35 de la tarde del domingo 17 de agosto en la zona de descensos de la Terminal Salitre.

De acuerdo con la investigación preliminar, un usuario de la tercera edad atacó a dos viajeros en el área de taxis y posteriormente se autolesiona con la misma arma.

Dos personas de sexo masculino fueron atacadas por el adulto mayor, quien se abalanzó sobre ellos y los apuñaló sin causa aparente.

Uno de los heridos fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde recibe atención médica.

Detiene al adulto mayor que apuñaló a pasajeros e intentó suicidarse

Las autoridades fueron alertadas de la grave situación y “gracias a la rápida intervención de los miembros de la estación de Policía E-22 y del personal operativo de la Terminal de Bogotá, la situación fue controlada”.

Inmediatamente el personal operativo de la terminal activó el protocolo de atención prehospitalaria.