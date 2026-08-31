Deuda de las EPS aumentó en 26,5%, pese a intervención del antiguo Gobierno

En su más reciente informe sobre el sistema de salud, la Contraloría General de la República advirtió que, pese a que el antiguo Gobierno mantenía bajo intervención a siete EPS, su deuda aumentó en 26,5%.

Sus estados financieros estarían en números rojos. De hecho, casi un 99% de los colombianos se encuentran afiliados a alguna entidad promotora de salud (EPS) que no cumple con todos los requerimientos fiscales.

Según el informe, “el 98,76% de la población cubierta en Colombia (incluidas las EPS intervenidas y en medidas especiales) está en EPS que no cumplen con una o más condiciones financieras y de solvencia que la norma vigente obliga. Pese a las intervenciones realizadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, la situación financiera de las EPS intervenidas continúa siendo crítica”.

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Deuda de las EPS llegó a los 58 billones de pesos el último año:

Preocupa que la deuda de las EPS, especialmente las intervenidas, se disparó el último año, pasando de 45 a 58 billones de pesos, de los cuales, 47 corresponden a las entidades promotoras de salud que se encontraban bajo administración temporal del Gobierno.

“Esta”, según el informe de la Contraloría, “obedece al costo operativo en referencia a la facturación radicada por las IPS y por los proveedores de medicamentos y tecnologías en salud (reservas técnicas conocidas liquidadas), asimismo, a los servicios de salud ya conocidos no liquidados y los servicios no conocidos (reservas técnicas no liquidadas no conocidas)”.

La gran deuda de Nueva EPS y todas las tutelas en su contra:

De acuerdo con el organismo de control fiscal, “Nueva EPS concentra más del 20% de la población afiliada al sistema de salud, constituyéndose en la EPS de mayor participación dentro del sistema y, por tanto, en un actor determinante para valorar la sostenibilidad financiera del aseguramiento en salud”.

Pero, también, las tutelas en contra de la Nueva EPS que, según otro informe de la Corte Constitucional superan a las de cualquier otra entidad, dan cuenta de los miles de pacientes que han visto interrumpidos sus tratamientos por la crisis del sistema de salud.