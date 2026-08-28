Trágico accidente en Menorca, España, dejó una colombiana muerta y otros tres connacionales heridos

Un grave accidente de tránsito se registró el 27 de agosto en la carretera ME-1 de Menorca, Islas Baleares, España, y dejó como saldo una mujer colombiana fallecida y tres connacionales gravemente heridos.

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Los sobrevivientes se encuentran en estado crítico y permanecen hospitalizados mientras reciben asistencia consular de las autoridades diplomáticas de Colombia.

La cónsul de Colombia en Palma de Mallorca, Francia Rodríguez Romero, confirmó los hechos:

Con profundo pesar nos dirigimos hoy a la comunidad colombiana para referirnos al grave accidente de tránsito ocurrido en Menorca.

Detalles del grave accidente que involucró a cuatro colombianos en Menorca, España

El siniestro entre dos vehículos particulares se presentó entre las ciudades de Mahón y Ciudadela de Menorca.

Los cuatro ciudadanos colombianos se encontraban en uno de los vehículos cuando fueron embestidos por el otro carro. Tres de los connacionales fueron rescatados con vida y trasladados a un centro hospitalario donde permanecen ingresados con heridas de gravedad.

Mientras que la cuarta persona, que sería una mujer, también colombiana, falleció en el lugar de los hechos, según información suministrada por la Guardia Civil española.

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"El consulado ha estado realizando un seguimiento al caso y se ha comunicado tanto con las autoridades policiales en Mahón como con el centro médico con el fin de brindar la asistencia consular que se requiera", indicó la cónsul Rodríguez.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha establecido comunicación permanente con las autoridades policiales y hospitalarias para realizar el seguimiento a la situación de los ciudadanos heridos y gestionar las diligencias relacionadas con la ciudadana fallecida.