CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO del momento en que ambulancia embiste a un estudiante en moto: está muy grave en una UCI

Jorge Esteban se desplazaba en su motocicleta cuando fue impactado por vehículo de emergencias de la empresa Global Life Staff sobre la carrera 13.

Yhonay Díaz

abril 16 de 2026
06:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un estudiante de 24 años permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Cardioinfantil de Bogotá tras ser arrollado por una ambulancia el pasado viernes 10 de abril cerca de las 7:20 de la noche.

Habló la mamá de Luis Arturo Martínez, el joven de 19 años asesinado en Engativá: "Le disparan sin compasión"
RELACIONADO

Habló la mamá de Luis Arturo Martínez, el joven de 19 años asesinado en Engativá: "Le disparan sin compasión"

Jorge Esteban se movilizaba en su moto por la carrera 13, en el centro de Bogotá, cuando ocurrió el accidente. Su familia exige el esclarecimiento de las responsabilidades en el grave accidente.

Viviana Reyes, tía del estudiante, explicó que:

La empresa de ambulancias es Global Life Staff (…) pero fue atendido y auxiliado por otra ambulancia que venía al mismo tiempo que la ambulancia que lo estrelló.

Funcionario de la Fiscalía y ciclista fallecieron tras grave accidente de tránsito en Bogotá
RELACIONADO

Funcionario de la Fiscalía y ciclista fallecieron tras grave accidente de tránsito en Bogotá

Este es el grave estado de salud del joven arrollado por una ambulancia

El joven fue trasladado inicialmente a urgencias de la Clínica Nueva Teusaquillo, mientras que la familia fue notificada sobre las 9:00 de la noche, casi dos horas después del accidente.

Las lesiones de gravedad que presenta el estudiante requirieron intervención quirúrgica inmediata.

Tenía trauma cerrado de tórax, tuvieron que hacerle dos cirugías en ese momento.

Posteriormente, Jorge Esteban fue trasladado a la Clínica Cardioinfantil, donde "le hicieron el tercer procedimiento que fue la intervención en la vena aorta", señaló la familiar.

El proceso de traslado entre clínicas se vio obstaculizado por demoras administrativas. "Durante sábado y domingo estuvimos básicamente en un procedimiento de traslado un poco complejo porque precisamente como la empresa de ambulancias en su momento no aparecía, no habían entregado ningún documento".

Brutal accidente entre motociclistas y un furgón se registró en la vía Bogotá - Sibaté: hay víctimas fatales
RELACIONADO

Brutal accidente entre motociclistas y un furgón se registró en la vía Bogotá - Sibaté: hay víctimas fatales

Lo que dice la empresa de la ambulancia que atropelló a estudiante

Ante los hechos, la compañía Global Life Staff emitió un comunicado en el que informó que:

Ha dispuesto al inicio de las actuaciones administrativas internas a que haya lugar con el fin de esclarecer de manera integral los hechos presuntamente ocurridos el viernes 10 de abril de 2026.

La empresa señaló además que está presta a entregar toda la información correspondiente para establecer las circunstancias del accidente de tránsito.

La hipótesis detrás del trágico accidente en peaje Ubaté – Bogotá que deja cinco muertos
RELACIONADO

La hipótesis detrás del trágico accidente en peaje Ubaté – Bogotá que deja cinco muertos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Millonaria inversión para evitar afectaciones en el río Bogotá y varios municipios

Metro de Bogotá

Concejal denuncia convocatoria en redes para vandalizar las columnas del Metro de Bogotá

Elecciones presidenciales 2026

Vicky Dávila abandona la política y regresa al periodismo tras admitir cuál era su verdadera intención

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Quién paga las reparaciones en arriendo? Claves para inquilinos en Colombia

¿Es inquilino? Estos son los casos en los que el propietario debe reembolsar.

Estados Unidos

EE. UU. impulsa diálogo entre Israel y Líbano y se muestra optimista frente a Irán

Washington busca reducir el conflicto en Oriente Medio mientras avanza en negociaciones indirectas con Teherán.

Independiente Santa Fe

Santa Fe perdió vs. Corinthians y Millonarios le ganó a Boston River: así quedaron en las tablas de Libertadores y Sudamericana

La casa de los famosos

ÚLTIMA HORA: este participante sale de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Enfermedades

Enfermedades raras en Colombia: miles de pacientes viven sin diagnóstico claro