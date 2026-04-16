VIDEO del momento en que ambulancia embiste a un estudiante en moto: está muy grave en una UCI

Un estudiante de 24 años permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Cardioinfantil de Bogotá tras ser arrollado por una ambulancia el pasado viernes 10 de abril cerca de las 7:20 de la noche.

Jorge Esteban se movilizaba en su moto por la carrera 13, en el centro de Bogotá, cuando ocurrió el accidente. Su familia exige el esclarecimiento de las responsabilidades en el grave accidente.

Viviana Reyes, tía del estudiante, explicó que:

La empresa de ambulancias es Global Life Staff (…) pero fue atendido y auxiliado por otra ambulancia que venía al mismo tiempo que la ambulancia que lo estrelló.

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Este es el grave estado de salud del joven arrollado por una ambulancia

El joven fue trasladado inicialmente a urgencias de la Clínica Nueva Teusaquillo, mientras que la familia fue notificada sobre las 9:00 de la noche, casi dos horas después del accidente.

Las lesiones de gravedad que presenta el estudiante requirieron intervención quirúrgica inmediata.

Tenía trauma cerrado de tórax, tuvieron que hacerle dos cirugías en ese momento.

Posteriormente, Jorge Esteban fue trasladado a la Clínica Cardioinfantil, donde "le hicieron el tercer procedimiento que fue la intervención en la vena aorta", señaló la familiar.

El proceso de traslado entre clínicas se vio obstaculizado por demoras administrativas. "Durante sábado y domingo estuvimos básicamente en un procedimiento de traslado un poco complejo porque precisamente como la empresa de ambulancias en su momento no aparecía, no habían entregado ningún documento".

Lo que dice la empresa de la ambulancia que atropelló a estudiante

Ante los hechos, la compañía Global Life Staff emitió un comunicado en el que informó que:

Ha dispuesto al inicio de las actuaciones administrativas internas a que haya lugar con el fin de esclarecer de manera integral los hechos presuntamente ocurridos el viernes 10 de abril de 2026.

La empresa señaló además que está presta a entregar toda la información correspondiente para establecer las circunstancias del accidente de tránsito.