Brutal accidente entre motociclistas y un furgón se registró en la vía Bogotá - Sibaté: hay víctimas fatales

La troncal San Miguel se convirtió en escenario de una tragedia. Según versiones de testigos presentes en el lugar y reportes iniciales de las autoridades, un aparatoso choque entre tres motocicletas y un furgón dejó a dos motociclistas sin vida.

Las primeras indagaciones apuntan a un posible exceso de velocidad o a que los conductores de las motocicletas habrían perdido el control, provocando la colisión mortal.

Accidente entre motociclistas y un furgón en la vía Bogotá - Sibaté

El siniestro tuvo lugar en el sector de bodegas del D-1, en el tramo comprendido entre la Y de Chusaca y Sibaté. Producto del choque múltiple, la vía quedó completamente cerrada, generando congestión mientras se realizaban los procedimientos de emergencia y levantamiento de cuerpos.

El balance preliminar indica que, además de los dos motociclistas fallecidos, hay al menos tres personas heridas.

Inmediatamente acudieron al sitio equipos del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses (ICCU), Bomberos Voluntarios de Sibaté, ambulancias y personal de la alcaldía con inspector vial, mientras la Policía Nacional coordinaba el control del tráfico y aseguraba el área para permitir la llegada de criminalística.

Hipótesis del fatal accidente entre motociclistas y un furgón en la vía Sibaté

Las autoridades ya se encuentran en el lugar adelantando el levantamiento de los cuerpos y todas las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta del accidente.

Hasta ahora, los indicios preliminares apuntan a un posible exceso de velocidad de los motociclistas o pérdida de maniobra, aunque se espera el informe final de criminalística para confirmar estos detalles.