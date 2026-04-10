Funcionario de la Fiscalía y ciclista fallecieron tras grave accidente de tránsito en Bogotá

Un grave accidente de tránsito en Bogotá se registró en la mañana de este viernes 10 de abril sobre la carrera 50 con Avenida La Esperanza. El siniestro dejó como saldo la muerte de dos personas: un motociclista vinculado a la Fiscalía General de la Nación y un ciclista que cruzaba la vía.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió cuando el motociclista, que se movilizaba en sentido norte-sur, colisionó contra el ciclista. El impacto fue de alta gravedad y provocó heridas fatales en ambos involucrados.

Motociclista pertenecía a la Fiscalía General de la Nación

El conductor de la motocicleta fue identificado como José Fernando Escárraga Beltrán, de 28 años, quien hacía parte de la Fiscalía General de la Nación. El funcionario estaba adscrito como agente de protección y seguridad.

Además, el vehículo involucrado, de placas UHL04H, corresponde a una Suzuki DL650 modelo 2026, asignada a labores oficiales.

En un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación expresó su pesar por lo ocurrido: lamentó el fallecimiento de su funcionario y del ciudadano, y extendió condolencias a los familiares, amigos y compañeros de ambas víctimas.

El ciclista fallecido en el accidente

Por su parte, la segunda víctima fue identificada como Luis Ernesto Castro Santos, un ciclista de 58 años. Según información de las autoridades, el hombre fue trasladado a un centro médico cercano, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el choque.

Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.