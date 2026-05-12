Lo vieron vendiendo droga en Transmilenio e intentó arriesgar su vida lanzándose a la vía

La inseguridad en Transmilenio es una de las preocupaciones que más tiene en alerta a las personas en Bogotá. En cualquier articulado, bus del SITP o estación se puede ser víctima de robo, ya sea mediante atraco, raponazo, cosquilleo u otra modalidad.

Sin embargo, los delincuentes no se conforman con eso. En las últimas horas, ocurrió un hecho que, si bien no se relaciona con robos, aumenta los peligros que pueden presentarse.

Estaba vendiendo marihuana en el articulado

Resulta que una persona de 21 años estaba vendiendo drogas adentro de un articulado. Los usuarios claramente se dieron cuenta de esto y se comunicaron con las autoridades.

Acto seguido, los uniformados que se encontraban en la estación Virrey de la troncal Autonorte buscaron cerrarle el paso al vendedor. Cuando notó que lo estaban siguiendo, optó por una huida peligrosa.

Sin importarle que los articulados transitaran, se intentó lanzar de la estación al carril de uso exclusivo. Aunque no alcanzó y terminó capturado en pocos minutos. Este hombre tenía en su poder bolsas con 109 gramos de marihuana y podría ser enviado a la cárcel si un juez lo considera.

Desarticulan a banda que comercializaba sustancias

A través de otro operativo, la Policía desarticuló una estructura llamada Tren del Llano, la cual se dedicaba a vender droga en los parques de Engativá cerca de colegios.

Los escondites eran las mallas, árboles, las canchas y espacios no tan comunes de los parques. Gracias a un agente encubierto, salió a la luz su modus operandi y, lo más impactante, la forma en la se comercializaba la marihuana principalmente.

Fueron capturados siete hombres y dos mujeres, siendo quienes conformaban a la banda. La cabeza es alias Chuy y los dos principales cómplices se hacen llamas ‘Diego y ‘Pudy’.