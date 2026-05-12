En Bogotá se han reparado más de un millón de metros cuadrados de vía para tapar huecos

Desde que entró en operación en octubre de 2024, el Equipo Tapahuecos de Bogotá ha intervenido más de un millón de metros cuadrados de vía; en total, han sido 1.083.012, que equivalen a cuatro parques Simón Bolívar, 355 plazas de Bolívar o 687 canchas del estadio El Campín.

Dichas intervenciones forman parte de los casi cinco millones de metros cuadrados intervenidos desde el inicio de la administración Galán, en los que se incluyen ciclorrutas y tramos del espacio público.

¿Qué vías han tenido el mayor impacto y cuántas personas se han visto beneficiadas?

En la Avenida Boyacá han sido intervenidos 34.416 metros cuadrados; en la Avenida Villavicencio, 5.355 metros cuadrados; en la Avenida Centenario o Calle 13, 26.276 metros cuadrados; en la Autopista al Llano, 16.604 metros cuadrados; en la Calle 53, 11.788 metros cuadrados; en la Avenida Circunvalar, 9.610 metros cuadrados; en la Carrera 50, 10.803 metros cuadrados, y en la Avenida La Esperanza, 11.914 metros cuadrados.

Además, los 28.103 metros cuadrados intervenidos en la Autopista Norte han beneficiado a dos millones de personas; los 38.437 metros cuadrados intervenidos en la Calle 127, a 800 mil personas; los 17.000 metros cuadrados intervenidos en la Avenida Rojas, a 700 mil personas, y los 119.618 metros cuadrados intervenidos en la Carrera Séptima, a un millón de personas.

Las localidades en las que más metros de malla vial han sido intervenidas por el equipo tapahuecos son: Suba (570.000 metros cuadrados), Usaquén (380.000 metros cuadrados), Fontibón (300.000 metros cuadrados), Engativá (288.000 metros cuadrados), Kennedy (162.000 metros cuadrados) y Puente Aranda (125.000 metros cuadrados).

¿Cómo se establece el orden en el que son intervenidos los tramos afectados por huecos en la ciudad?

De acuerdo con el equipo Tapahuecos, “el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realiza los trabajos de conservación priorizando las afectaciones que representan un mayor riesgo para la seguridad vial y la movilidad, teniendo en cuenta el estado de la malla vial, el volumen de tráfico y las solicitudes allegadas al IDU por diferentes canales de comunicación”.

Los huecos en la vía pueden ser reportados a través del portal en línea de la Alcaldía de Bogotá en la opción “Yo Participo”, la app Gobierno Abierto o la Línea 195.