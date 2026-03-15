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Nueva modalidad de robo en parqueaderos de centros comerciales: ¿en qué consiste?

Una mujer denunció que dos personas la abordaron en el sótano del centro comercial Plaza Flora, en Armenia.

Nueva modalidad de robo en parqueaderos de centros comerciales
Foto: Freepik

Valentina Bernal

marzo 15 de 2026
08:10 a. m.
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Una mujer encendió las alertas en redes sociales tras denunciar una presunta modalidad de estafa que estaría reapareciendo en centros comerciales, en la que personas ofrecen participar en una supuesta dinámica de premios para atraer a posibles víctimas.

El caso ocurrió en Armenia, dentro del centro comercial Plaza Flora, donde la denunciante asegura que fue abordada junto a su pareja mientras realizaban compras en el lugar.

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Según relató, dos personas, un hombre y una mujer, se acercaron con la excusa de invitarlos a participar en una dinámica con una ruleta digital que prometía premios, entre ellos bonos de gasolina, viajes o estadías en distintas ciudades del país.

Nueva modalidad de robo en parqueaderos de centros comerciales: ¿en qué consiste?

De acuerdo con el testimonio de la mujer, todo ocurrió mientras se encontraban mercando dentro del centro comercial, con un carrito lleno de productos. En ese momento, las dos personas se aproximaron para invitarlos a participar en una actividad que, según dijeron, consistía en girar una ruleta virtual para ganar premios.

La denunciante explicó que la ruleta se encontraba en una aplicación instalada en un celular, lo que le llamó la atención desde el inicio.

La dinámica consistía en girar la ruleta más hechiza que yo he visto en mi vida, hecha con una aplicación de Apple Store, yo diría que de Google Store.

Según contó, las personas insistían constantemente en que participaran, asegurando que podían ganar bonos para tanquear el vehículo, estadías o viajes a diferentes ciudades de Colombia.

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Durante la dinámica, los promotores también hacían preguntas personales mientras intentaban generar confianza y entusiasmo.

El modus operandi es tratar de elogiarte constantemente y tratar de decirte constantemente: ‘Ay, qué buena suerte tienes’.

La mujer también aseguró que los dos promotores notaron que estaba embarazada, por lo que usaron ese detalle para animarlos a seguir participando.

Ellos percibieron de inmediato que yo estaba embarazada. A pesar de que yo estaba vestida con un saco demasiado grande, ellos eran como: ‘Dale, mira, te vamos a regalar una tirada por el bebé’.

Según su relato, después de varios intentos en la ruleta, finalmente aparecieron premios en la pantalla. A ella le habría salido un bono de gasolina, mientras que su pareja aparentemente ganó una estadía en Santa Marta.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la insistencia de las personas para que siguieran participando en la dinámica.

Se hacen pasar como "mayoristas de viajes" para que sus víctimas caigan

Mientras esto ocurría, uno de los hombres tomó la factura de las compras del carrito de mercado para revisarla y comenzó a hacer preguntas sobre el lugar donde habían comprado.

El señor se tomó el atrevimiento de coger la factura del carrito y ver dónde habíamos mercado

Posteriormente, el mismo hombre explicó que no era parte de una agencia de viajes sino un “mayorista de viajes” que supuestamente tenía convenios con entidades bancarias.

En ese momento, según la denunciante, comenzaron a pedir información relacionada con tarjetas bancarias.

Le dijeron a mi pareja: ‘¿Tú tienes vínculo con alguno de esos bancos? Enséñanos alguna tarjeta de ese banco’.

La mujer aseguró que ese momento aumentó sus sospechas, especialmente cuando también preguntaron si tenían carro o moto para reclamar el supuesto bono de gasolina.

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Según relató, los promotores finalmente les indicaron que para reclamar los premios debían dirigirse a una oficina ubicada en el segundo piso del centro comercial, cerca de un banco.

Sin embargo, la mujer decidió negarse a continuar con el proceso.

Yo le dije a mi pareja: ‘No, no vamos a ir’.

La denunciante explicó que decidió buscar información en internet sobre este tipo de prácticas y encontró referencias a presuntas estafas relacionadas con dinámicas similares.

Tras revisar esa información, le mostró a su pareja lo que había encontrado y ambos decidieron retirarse del lugar.

Yo busqué en Google como presunta estafa y le mostré el celular y le dije: ‘Mira esto’

Finalmente, la mujer señaló que intentó comunicarse con el centro comercial para informar lo ocurrido, aunque le indicaron que debía presentar una petición o queja formal.

En su mensaje también lanzó una advertencia para otras personas que visiten centros comerciales.

Infórmense, estén muy atentos, no crean que hay personas que quieren que ustedes ganen algo a toda costa.

Según su relato, las personas que realizaban la actividad se encontraban en el sótano del centro comercial, invitando a visitantes a participar en la supuesta dinámica de premios.

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