¿Cuándo vuelve Falcao? Fabián Bustos reveló nuevo parte médico

Radamel Falcao García continúa fuera de las canchas tras sufrir una fractura en el arco cigomático durante el partido entre Millonarios y América de Cali.

Aunque el delantero ya volvió a entrenamientos parciales, el técnico Fabián Bustos confirmó que todavía no existe una fecha definida para su regreso oficial.

El capitán azul se lesionó el pasado 19 de abril luego de un choque de cabezas y desde entonces permanece bajo supervisión médica mientras avanza su recuperación de cara a los próximos compromisos del club bogotano.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la lesión de Falcao?

Tras la victoria 1-0 de Millonarios sobre Llaneros por la Copa BetPlay 2026, el entrenador argentino entregó detalles del estado físico del delantero samario y explicó que aún no recibe el alta médica definitiva.

Según Bustos, Falcao ya realizó uno de los entrenamientos más exigentes desde la lesión. El atacante trabajó con el grupo en diferentes fases de la práctica e incluso participó en ejercicios de definición utilizando una máscara de protección facial.

Rada está trabajando diferenciado y con una máscara. Tuvo un entrenamiento en la mañana más intenso y fue muy bueno. Hizo a la par de sus compañeros, pero creo que todavía no le dieron el alta de la cicatrización, dijo el DT.

Sin embargo, el cuerpo médico mantiene cautela frente a una posible reaparición. “Todavía no le dieron el alta de la cicatrización”, señaló el técnico en conferencia de prensa, dejando claro que la evolución del jugador será evaluada día a día.

El entrenador también insistió en que el club no acelerará los tiempos de recuperación. “No podemos pasarnos de lo que nos dicen los doctores”, afirmó, haciendo referencia a la importancia de evitar riesgos en una lesión facial de este tipo.

¿Falcao podrá jugar contra Sao Paulo?

Millonarios ya prepara el duelo frente a Sao Paulo en Brasil, programado para el martes 19 de mayo por competencia internacional, pero la presencia de Radamel Falcao todavía es incierta.

Vamos a ver, tenemos estos tres o cuatro días para saber y sí ya está o tenemos que seguir esperándolo, pero está haciendo el esfuerzo, está entrenando, en la parte física ya empezó a entrenar, está entrenando en finalización de controles con pelota lo está haciendo. Siempre cuidándolo, es una situación donde no podemos pasarnos de lo que nos dicen los doctores, mencionó el argentino.

Aunque el delantero colombiano ha mostrado avances positivos y trabaja de manera diferenciada, el cuerpo técnico espera conocer cómo responde en los próximos tres o cuatro días antes de tomar una decisión definitiva.

La ausencia del goleador se ha sentido en el equipo embajador, especialmente por su liderazgo y experiencia en partidos de alta exigencia. Desde su lesión ante América de Cali, el atacante no ha vuelto a sumar minutos oficiales.

Mientras tanto, Millonarios continúa enfocado en la Copa BetPlay y en su reto internacional, a la espera de recuperar a una de sus principales figuras para el tramo decisivo de la temporada.