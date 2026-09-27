En videos quedó registrado el fuerte temblor de este domingo 27 de septiembre

Un movimiento telúrico de magnitud 4,3 sacudió la región occidental de Colombia este 27 de septiembre de 2026 a las 16:57:51 hora local (21:57:51 UTC). De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico tuvo su epicentro en el municipio de Istmina (Chocó).

El reporte técnico detalla que el sismo se originó a una profundidad superficial de 43 kilómetros. Esta característica hizo que el movimiento fuera percibido con intensidad en varios sectores del occidente colombiano.

De hecho, la plataforma del SGC registró un total de 702 reportes ciudadanos que alertaron sobre la vibración en diferentes zonas del territorio nacional.

Entre las poblaciones ubicadas más cerca del epicentro se encuentran Sipí (Chocó), a una distancia de 22 kilómetros, así como los municipios de Trujillo y El Dovio, ambos en el departamento del Valle del Cauca, localizados a 51 kilómetros del punto de origen. Las coordenadas exactas del evento se fijaron en 4,46° de latitud y -76,70° de longitud.

Así se vivió el temblor de este domingo en varias zonas del país

Tras la viralización de los videos y los múltiples reportes de la ciudadanía, los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo activaron los protocolos de inspección para recorrer las zonas cercanas al epicentro y descartar daños estructurales graves o personas lesionadas.

Las autoridades hacen un llamado a la calma y a continuar informándose exclusivamente a través de canales oficiales.

El análisis del SGC, catalogado con un estatus manual, contó con el respaldo instrumental de 74 estaciones sismológicas que permitieron calcular con precisión los parámetros técnicos del temblor, registrando una aceleración máxima (PGA) de 5,03 cm/seg al cuadrado. Asimismo, el registro técnico indicó un valor de RMS de 1 segundo y un parámetro de cobertura (Gap) de 73 grados.

Hasta el momento, los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo se encuentran adelantando barreos y supervisiones en las zonas circundantes al epicentro para descartar posibles afectaciones estructurales o emergencias mayores.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía mantener la calma, verificar las condiciones de sus viviendas y continuar utilizando los canales oficiales del SGC para mantenerse informados sobre cualquier réplica o novedad geológica subsiguiente