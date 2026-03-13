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VIDEO | Delincuente armado encañonó a un hombre que iba junto a su hija de 3 años en Santa Marta

El robo ocurrió en un parqueadero de un centro comercial en El Rodadero.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
12:14 p. m.
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El hecho ocurrió en el sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta, donde un hombre fue asaltado por un delincuente armado mientras se encontraba con su hija de apenas tres años.

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El caso quedó grabado en cámaras de seguridad y se suma a una preocupante racha de robos en la ciudad, pues ya son tres atracos similares reportados en menos de 15 días.

Delincuente armado encañonó a un hombre que iba junto a su hija de 3 años en Santa Marta

El robo ocurrió en un establecimiento ubicado dentro de un centro comercial en el sector de El Rodadero. Las cámaras de seguridad del parqueadero captaron paso a paso cómo se produjo el asalto.

En las imágenes se observa al hombre salir del local cargando a su pequeña hija en brazos. Segundos después se acerca a su vehículo particular para dejar a la niña dentro del carro.

Ladrón aparentaba ser un cliente para pasar desapercibido y ejecutar su robo

Mientras esto ocurre, el delincuente ya se encontraba en el lugar. El video muestra cómo el sujeto merodea por el sector, camina por el parqueadero, habla por celular y aparenta ser un cliente, aparentemente esperando el momento adecuado para atacar.

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Cuando el padre se aproxima al vehículo y coloca a la menor en la silla, el asaltante aprovecha la situación. El hombre saca un arma de fuego, se acerca rápidamente y lo encañona, intimidándolo para obligarlo a entregar sus pertenencias.

El delincuente ejecuta el robo sin importar que la niña se encontraba en el vehículo y presenciando lo ocurrido.

Ante la amenaza, la víctima decide no oponerse al asalto mientras el sujeto le quita sus pertenencias.

Una vez logra el robo, el delincuente huye del lugar y realiza un disparo mientras escapa. Pese a la gravedad del hecho, el hombre y su hija resultaron ilesos.

Hasta el momento no se tiene mayor información sobre la identidad del responsable y las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo caso que involucra a una menor en medio de un hecho de inseguridad.

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