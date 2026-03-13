Atraco armado en la calle 85 en Bogotá: delincuentes desataron balacera y golpearon a motociclista para llevarse su moto

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la noche del jueves 12 de marzo en Bogotá. Sobre las 8:50 p. m. se reportaron disparos en la carrera 18 con calle 85, en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con la información conocida, delincuentes armados interceptaron al conductor de una motocicleta de alto cilindraje marca BMW justo cuando intentaba ingresar a un edificio residencial del sector.

Aunque un vigilante reaccionó ante el asalto, los ladrones lograron llevarse la motocicleta.

Delincuentes armados asaltaron una motocicleta BMW en la calle 85 de Bogotá

El caso comenzó a conocerse tras un primer reporte recibido a las 8:50 de la noche, en el que se alertaba sobre disparos en la carrera 18 con calle 85. En ese punto de la ciudad, varios hombres armados que se movilizaban en motocicleta habrían llegado hasta el lugar y abordaron al conductor de una BMW de alto cilindraje.

Según la información conocida, los delincuentes habrían venido persiguiendo al motociclista hasta que lo interceptaron cuando este estaba a punto de ingresar a un edificio residencial del sector.

En ese momento se produjo el asalto. Los hombres armados abordaron a la víctima, la golpearon y le arrebataron la motocicleta.

Ladrones desataron balacera tras robar una motocicleta en Bogotá

Durante el robo uno de los vigilantes del sector reaccionó, lo que derivó en un intercambio de disparos con los delincuentes.

Pese a la reacción del guarda de seguridad, los delincuentes lograron huir del lugar con la motocicleta.

La víctima, según se conoció, se encuentra bien y no sufrió lesiones.

¿Qué pasó con la moto BMW que fue hurtada en la calle 85?

Tras el hurto, la Policía Nacional activó un plan candado con el objetivo de ubicar el vehículo robado y dar con los responsables del hecho.

El oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, Carlos Torres, explicó las acciones que se adelantan tras el robo.

Desafortunadamente, esta motocicleta finalmente es hurtada y allí se inicia un plan candado por parte de la Policía Nacional y se inicia también la verificación de cámaras de videovigilancia para lograr identificar tanto las motocicletas que participan en este hurto como las personas.