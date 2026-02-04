CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Enrique Peñalosa se pegó brutal corrientazo mientras se tomaba fotos con seguidoras en Bogotá

El exalcalde gritó al recibir la descarga. El momento quedó grabado.

Valentina Bernal

febrero 04 de 2026
03:04 p. m.
Un suceso inesperado protagonizó el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, durante un encuentro informal con varias mujeres que se le acercaron para pedirle fotografías.

La escena quedó registrada en video y muestra el instante exacto en el que el exmandatario recibe una descarga eléctrica mientras accedía a tomarse una foto.

Video: Enrique Peñalosa recibió una descarga eléctrica en Bogotá

En las imágenes se observa a Enrique Peñalosa ubicado a un lado de una reja metálica, mientras varias mujeres permanecen al costado opuesto.

Desde allí, las ciudadanas le piden tomarse una fotografía, y para hacerlo posible, le pasan el celular a través de la reja para que sea él mismo quien capture el momento.

El exalcalde se dispone a recibir el teléfono y se acerca a la estructura metálica. En ese instante, al hacer contacto, lanza un grito inmediato que deja en evidencia que recibió una descarga eléctrica.

La reacción es clara y espontánea, tanto por parte de Peñalosa como de las mujeres que lo acompañaban, quienes se muestran sorprendidas por lo ocurrido.

El corrientazo interrumpe el momento de la foto y tras el grito, el ambiente pasa a las risas.

¿Cómo está Enrique Peñalosa tras recibir una descarga eléctrica en Bogotá?

Según se indicó posteriormente, Peñalosa se encuentra bien y no sufrió afectaciones por la descarga. Incluso, de manera jocosa, se señaló que quedó “con más energía” tras el incidente.

