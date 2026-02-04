Dos reconocidos colegios en Bogotá se fusionarán: esto pasará con sus estudiantes

Durante las últimas horas se conoció la sorpresiva alianza entre el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount de Bogotá, los cuales han anunciado oficialmente el inicio de un proceso de fusión institucional. Esta unión dará origen a una nueva entidad educativa de carácter mixto.

La noticia fue comunicada a través de un documento conjunto dirigido a las familias y exalumnos de ambas comunidades. En el comunicado, las directivas explican que esta decisión es el resultado de un análisis profundo sobre los desafíos actuales de la educación global y la necesidad de evolucionar para responder a las nuevas realidades sociales y pedagógicas del siglo XXI.

“Tras un proceso cuidadoso de análisis y planeación, el Consejo Directivo de la Fundación Gimnasio Campestre y la Junta de Directores de las dos instituciones identificaron que podían ofrecer una propuesta formativa más sólida, competitiva e innovadora si integraban sus experiencias, trayectorias y buenas prácticas”, se anunció.

Este será el nuevo nombre tras alianza entre ambos colegios privados

La nueva institución combinará la trayectoria de más de 80 años del Gimnasio Campestre —tradicionalmente masculino— y los 78 años de historia del Colegio Marymount —tradicionalmente femenino—, pasará a tener el nombre de Gimnasio Marymount Campestre.

El objetivo principal es consolidar un modelo educativo innovador, mixto y bilingüe que potencie las fortalezas académicas, deportivas y de formación en valores que han caracterizado a ambos centros.

Las directivas han enfatizado que la integración no ocurrirá de la noche a la mañana. Se ha diseñado un plan de transición gradual que se extenderá hasta el año 2029 (algunas fuentes sugieren que la consolidación total podría llegar hasta 2031). Los puntos clave del cronograma son:

2026 - 2027: No habrá cambios en la operación diaria. Cada colegio mantendrá su funcionamiento, uniformes y procesos actuales en sus respectivas sedes.

Mediados de 2026: Inicio de la integración administrativa y planeación curricular conjunta.

Fase de Coeducación: Se profundizará la "Alianza CoEd" que ya venían trabajando ambas instituciones en años previos, permitiendo espacios de socialización e integración académica antes de la fusión física definitiva.

“La primera etapa es donde se dará la integración propiamente dicha y cubre tres años académicos: 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029. En el año 2026-2027 no habrá cambios en la operación de ninguno de los dos colegios mientras los equipos directivos, administrativos y docentes empiezan a trabajar juntos en la integración”, se explica.

“Desde el año académico 2027-2028 se irán dando espacios de integración progresiva. Para agosto de 2029, la integración en un solo colegio estará terminada”, agregaron.

¿Cuál será la sede de este colegio?

En relación con cuál será la sede del nuevo colegio, las instituciones afirmaron que durante el año 2026–2027 “se mantendrán las dinámicas actuales y cada estudiante continuará asistiendo a su sede actual, sin cambios en la operación cotidiana”.

En los dos años siguientes, 2027-2028 y 2028-2029, se desarrollará “un proceso gradual y cuidadosamente planificado de integración, y una evaluación detallada y objetiva de las dos sedes para definir cuál será la sede definitiva en función del nuevo proyecto formativo”.

Finalmente, ante las dudas de los costos, las instituciones anunciaron que se harán de acuerdo a los incrementos permitidos para este año 2026.