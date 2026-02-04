Alex Saab fue capturado en Venezuela años después de que Maduro canjeara su libertad con Joe Biden

Sobre el mediodía de este 4 de febrero, se conoció que fue capturado en Venezuela Alex Saab, dos años después de haber recuperado su libertad en Estados Unidos, tras un canje entre Nicolás Maduro y Joe Biden.

El llamado testaferro del régimen estaba siendo procesado por Estados Unidos por lavado de activos, pero en diciembre de 2023 se llevó a cabo un caje en el que el empresario fue dejado en libertad por la excarcelación de 33 presos políticos, entre ellos, 10 estadounidenses.

Los vínculos de Alex Saab con el régimen en Venezuela

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Era el encargado de las importaciones de productos que surtían el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Venezuela lo calificó de secuestro, mientras lo defendía como un héroe que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

RELACIONADO Contraloría le pone la lupa al billonario contrato con Saab por la compra de aviones Gripen

Delcy Rodríguez sacó de la cúpula del régimen a Alex Saab tras la captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, retiró del gobierno al presunto testaferro de Nicolás Maduro, al anunciar el 19 de enero su salida de un ente de inversiones días después de remplazarlo en el Ministerio de Industria.

Álex Saab abandona el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), responsable de la captación de inversiones internacionales.

Saab, originario de Colombia, se incorporó al gobierno en octubre de 2024, poco después de su excarcelación desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros.

La justicia estadounidense lo acusaba de lavado.

"Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución.