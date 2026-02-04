CANAL RCN
Internacional

Alex Saab fue capturado en Venezuela años después de que Maduro canjeara su libertad con Joe Biden

El señalado testaferro de Nicolás Maduro fue dejado en libertad por Estados Unidos en diciembre de 2023 tras un intercambio con presos estadounidenses en Venezuela.

Alex Saab fue capturado en Venezuela años después de quedar en libertad por canje entre Maduro y Biden
Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
02:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre el mediodía de este 4 de febrero, se conoció que fue capturado en Venezuela Alex Saab, dos años después de haber recuperado su libertad en Estados Unidos, tras un canje entre Nicolás Maduro y Joe Biden.

El llamado testaferro del régimen estaba siendo procesado por Estados Unidos por lavado de activos, pero en diciembre de 2023 se llevó a cabo un caje en el que el empresario fue dejado en libertad por la excarcelación de 33 presos políticos, entre ellos, 10 estadounidenses.

Ejecutivo de Saab rompió el silencio sobre millonario acuerdo por los Gripen: “No pagará un peso más”
RELACIONADO

Ejecutivo de Saab rompió el silencio sobre millonario acuerdo por los Gripen: “No pagará un peso más”

Los vínculos de Alex Saab con el régimen en Venezuela

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Era el encargado de las importaciones de productos que surtían el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Venezuela lo calificó de secuestro, mientras lo defendía como un héroe que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

Contraloría le pone la lupa al billonario contrato con Saab por la compra de aviones Gripen
RELACIONADO

Contraloría le pone la lupa al billonario contrato con Saab por la compra de aviones Gripen

Delcy Rodríguez sacó de la cúpula del régimen a Alex Saab tras la captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, retiró del gobierno al presunto testaferro de Nicolás Maduro, al anunciar el 19 de enero su salida de un ente de inversiones días después de remplazarlo en el Ministerio de Industria.

Álex Saab abandona el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), responsable de la captación de inversiones internacionales.

Saab, originario de Colombia, se incorporó al gobierno en octubre de 2024, poco después de su excarcelación desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros.

La justicia estadounidense lo acusaba de lavado.

"Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución.

Alto ejecutivo de Saab habló sobre la compra de aviones 39 Gripen por parte de Colombia
RELACIONADO

Alto ejecutivo de Saab habló sobre la compra de aviones 39 Gripen por parte de Colombia

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Embajador revela que Trump evalúa revisar sanciones a Venezuela para facilitar nuevas operaciones con Colombia

Estados Unidos

Retiran 700 policías de migraciones en Mineápolis tras semanas de tensión

Venezuela

Colombia y Estados Unidos invitan a Venezuela a integrarse a nueva ofensiva contra el narcotráfico

Otras Noticias

Dólar

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de febrero de 2026 tras conclusiones reveladas por Gustavo Petro y Donald Trump

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 4 de febrero de 2026.

Donald Trump

¿Quiénes son los capos del narcotráfico en la mira de los presidentes Petro y Donald Trump?

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump acordaron aliarse para combatir a tres poderosos capos del narcotráfico en Colombia.

Cuidado personal

¿Ejercicio durante el embarazo?: expertos revelan cuáles son los mejores y sus beneficios

Masterchef Celebrity Colombia

¡Confirmados! Estos son los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia

Estadio El Campín

¿Cuál es la prioridad de Sencia en el Estadio El Campín? Mauricio Hoyos se pronunció