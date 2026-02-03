CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Caballo fue visto aferrado a una loma en medio de las inundaciones en Canalete, Córdoba: ¿qué pasó con él?

Las lluvias mantienen incomunicado al municipio y dificultan la llegada de ayuda.

Valentina Bernal

febrero 03 de 2026
06:08 p. m.
En video quedó registrada una triste escena en medio de las inundaciones que golpean a Canalete, Córdoba.

En las imágenes se observa a un caballo aislado, completamente rodeado por una corriente de agua que avanza con fuerza, aferrado a una pequeña loma como único refugio para mantenerse con vida.

A su alrededor, el agua cubre potreros, caminos y extensas zonas rurales, arrasando con todo a su paso y dejando al animal sin posibilidad de huir.

Caballo fue visto aferrado a una loma en medio de las inundaciones en Canalete, Córdoba

Las inundaciones han provocado afectaciones generalizadas en Canalete. La creciente ha cubierto viviendas, vías y potreros, obligando a muchas personas a refugiarse en zonas altas o a abandonar sus hogares ante el avance del agua.

En medio de esa emergencia, el caso del caballo se convirtió en una de las imágenes más crudas de la tragedia. El animal quedó totalmente aislado, rodeado por la corriente, sin rutas de escape y expuesto a un entorno que cambia minuto a minuto con cada nueva lluvia.

Mientras algunas familias han intentado escapar junto con sus animales, la magnitud de la creciente ha hecho imposible salvarlos a todos. Muchos se han quedado atrás, atrapados por el agua, la falta de accesos y la imposibilidad de recibir apoyo inmediato debido al aislamiento del municipio.

¿Qué pasó con el caballo que estaba aferrado a una loma en medio de las inundaciones en Córdoba?

Ante la gravedad del caso, surgió un llamado urgente para rescatar al caballo y para que las instituciones actúen con toda su capacidad en apoyo a las comunidades afectadas.

La respuesta llegó desde la senadora animalista Esmeralda Hernández, quien confirmó que ya se activaron acciones para atender la situación del animal.

En un mensaje público, explicó que el rescate está en marcha, aunque bajo condiciones extremadamente difíciles:

Ya estamos coordinando el rescate del caballito, en articulación con Carlos Carrillo, Director General de la UNGRD, y el líder de respuesta de la región. Ya se logró ubicar al animal y ya hay un equipo de rescate en el punto. Está lloviendo demasiado lo que dificulta más la tarea. Apenas se logre, les haremos saber.

De acuerdo con lo señalado, el animal ya fue localizado y un equipo de rescate se encuentra en el lugar, pero las lluvias persistentes siguen representando el principal obstáculo para avanzar con rapidez y seguridad.

