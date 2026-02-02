CANAL RCN
Colombia Video

Alerta dejó al descubierto un oscuro plan de dos estadounidenses al ingresar a El Dorado: ¿qué tenían en mente?

Un reporte en pleno vuelo hizo que minutos después se les realizara una inspección detallada a sus maletas.

Valentina Bernal

febrero 02 de 2026
03:20 p. m.
Lo que parecía un ingreso rutinario al país terminó siendo una alerta para las autoridades migratorias. Dos ciudadanos estadounidenses fueron interceptados y finalmente inadmitidos cuando intentaban entrar a Colombia por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

RELACIONADO

La intervención se produjo tras una alarma emitida por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, sumada a reportes de comportamientos inusuales durante el vuelo en el que se movilizaban.

La aeronave había salido de Panamá y la situación fue advertida por la aerolínea Turkish Airlines, que puso en conocimiento de las autoridades lo ocurrido durante el trayecto.

Alerta dejó al descubierto un oscuro plan de dos estadounidenses al ingresar a El Dorado

Según la información conocida por Migración Colombia, durante el vuelo los dos ciudadanos estadounidenses intentaron grabar a una menor de edad mientras se encontraban a bordo de la aeronave. Esta conducta fue registrada y comunicada a las autoridades antes del aterrizaje en Bogotá.

Una vez los extranjeros llegaron al Aeropuerto Internacional El Dorado, los oficiales de Migración Colombia activaron de inmediato los protocolos de control migratorio, teniendo en cuenta la alerta internacional y los antecedentes reportados durante el vuelo.

Durante la revisión, los funcionarios inspeccionaron el equipaje de mano de los ciudadanos estadounidenses.

¿Qué hallaron en el equipaje de los dos estadounidenses?

En ese procedimiento hallaron lencería femenina entre sus pertenencias, un elemento que terminó de confirmar las sospechas iniciales.

RELACIONADO

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que los propios extranjeros manifestaron que esos elementos serían utilizados para turismo con fines de explotación sexual en Colombia.

Según el reporte, durante el vuelo, estas dos personas intentaron grabar a una menor de edad. A su llegada a nuestro país, nuestros oficiales activaron de inmediato los protocolos de control migratorio y hallaron en su equipaje de mano lencería femenina. Los extranjeros manifestaron que esos elementos serían utilizados para turismo con fines de explotación sexual en Colombia.

Frente a estos hechos y en aplicación estricta de la normatividad migratoria vigente, Migración Colombia tomó la decisión de imponer la medida administrativa de inadmisión, impidiendo el ingreso de los dos ciudadanos estadounidenses al territorio nacional.

Desde el Gobierno nacional, la directora de la entidad envió un mensaje frente a este tipo de conductas:

Desde el gobierno del presidente Gustavo Petro reiteramos un mensaje contundente, Colombia protege a sus niños, niñas y adolescentes. Aquí no hay espacio para el turismo con fines de explotación sexual.

