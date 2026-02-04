CANAL RCN
Colombia Video

Así se frustró el que iba a ser el robo perfecto en una joyería de Bogotá: millonario botín de por medio

Cinco ladrones pensaron que podían entrar a una joyería y llevarse todo, pero fueron sorprendidos por las cámaras.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 04 de 2026
02:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los habitantes del barrio Restrepo en Bogotá notaron algo extraño en la madrugada de este miércoles 4 de febrero. Al parecer, unos ladrones de 27 a 51 años estaban intentando robar una joyería, a la que entraron violentamente.

Ladrones pensaron que se salían con la suya, pero protagonizaron accidente en Bogotá
RELACIONADO

Ladrones pensaron que se salían con la suya, pero protagonizaron accidente en Bogotá

Para corroborar las sospechas, se pusieron en contacto con los patrulleros que estaban por la zona, quienes de inmediato acudieron al lugar. Efectivamente, sorprendieron a cinco ladrones dejando sin nada a la joyería.

¿Cómo entraron a la joyería? Este fue el método

De acuerdo con lo mencionado por la Policía, los criminales entraron mediante ventosa, una modalidad que consta de romper las paredes con taladros, martillos, punteros u otros objetos de construcción. Tenían pensado llevarse joyas y relojes.

El botín estaba avaluado en casi 600 millones de pesos. Cuando se percataron que los policías los tenían en la mira, se subieron al tejado y comenzaron a huir. Aunque, no contaron que los ojos de las autoridades también estaban en el aire.

Se dispuso del Halcón, el cual no les perdió el rastro en la persecución. A los pocos minutos, los cinco ladrones fueron capturados. Tienen anotaciones por otros robos, violencia intrafamiliar y lesiones personales. Además, uno tiene más de nueve hechos comprobados en sus registros.

Ladrones con extenso prontuario

Gracias al Halcón y las cámaras de seguridad, se tuvieron con nitidez las imágenes del robo. Utilizaron palos y tablones de madera para afectar las instalaciones. También quedó registrado el momento en el que destruyeron la pared y entraron por la parte trasera de la joyería.

Ladrones le robaron la camioneta a una familia en Bogotá: quedaron grabados los gritos de auxilio
RELACIONADO

Ladrones le robaron la camioneta a una familia en Bogotá: quedaron grabados los gritos de auxilio

El hurto a comercio fue uno de los delitos de alto impacto que se redujo el año pasado en Bogotá. 2025 cerró con 7.652 hechos, una caída del 30.3% en comparación con los 10.976 reportes de 2024.

Así fueron los registros en 2025 por localidades: Suba (850), Chapinero (666), Usaquén (681), Engativá (690), Kennedy (583), Los Mártires (276), Fontibón (462), Puente Aranda (515), Santa Fe (246), Teusaquillo (437), Barrios Unidos (386), San Cristóbal (280), Ciudad Bolívar (233), Bosa (206), Antonio Nariño (233), Rafael Uribe Uribe (172), Usme (170), La Candelaria (142) y Tunjuelito (138).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

¿Quiénes son los capos del narcotráfico en la mira de los presidentes Petro y Donald Trump?

Gustavo Petro

¿Quién es realmente el candidato de la izquierda: Iván Cepeda o Roy Barreras?

Lluvias En Colombia

Tragedia en Santa Marta: tres fallecidos y más de 160 familias damnificadas por las lluvias

Otras Noticias

Venezuela

Alex Saab fue capturado en Venezuela años después de que Maduro canjeara su libertad con Joe Biden

El señalado testaferro de Nicolás Maduro fue dejado en libertad por Estados Unidos en diciembre de 2023 tras un intercambio con presos estadounidenses en Venezuela.

Dólar

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de febrero de 2026 tras conclusiones reveladas por Gustavo Petro y Donald Trump

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 4 de febrero de 2026.

Cuidado personal

¿Ejercicio durante el embarazo?: expertos revelan cuáles son los mejores y sus beneficios

Masterchef Celebrity Colombia

¡Confirmados! Estos son los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia

Estadio El Campín

¿Cuál es la prioridad de Sencia en el Estadio El Campín? Mauricio Hoyos se pronunció