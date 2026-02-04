Así se frustró el que iba a ser el robo perfecto en una joyería de Bogotá: millonario botín de por medio

Los habitantes del barrio Restrepo en Bogotá notaron algo extraño en la madrugada de este miércoles 4 de febrero. Al parecer, unos ladrones de 27 a 51 años estaban intentando robar una joyería, a la que entraron violentamente.

Para corroborar las sospechas, se pusieron en contacto con los patrulleros que estaban por la zona, quienes de inmediato acudieron al lugar. Efectivamente, sorprendieron a cinco ladrones dejando sin nada a la joyería.

¿Cómo entraron a la joyería? Este fue el método

De acuerdo con lo mencionado por la Policía, los criminales entraron mediante ventosa, una modalidad que consta de romper las paredes con taladros, martillos, punteros u otros objetos de construcción. Tenían pensado llevarse joyas y relojes.

El botín estaba avaluado en casi 600 millones de pesos. Cuando se percataron que los policías los tenían en la mira, se subieron al tejado y comenzaron a huir. Aunque, no contaron que los ojos de las autoridades también estaban en el aire.

Se dispuso del Halcón, el cual no les perdió el rastro en la persecución. A los pocos minutos, los cinco ladrones fueron capturados. Tienen anotaciones por otros robos, violencia intrafamiliar y lesiones personales. Además, uno tiene más de nueve hechos comprobados en sus registros.

Ladrones con extenso prontuario

Gracias al Halcón y las cámaras de seguridad, se tuvieron con nitidez las imágenes del robo. Utilizaron palos y tablones de madera para afectar las instalaciones. También quedó registrado el momento en el que destruyeron la pared y entraron por la parte trasera de la joyería.

El hurto a comercio fue uno de los delitos de alto impacto que se redujo el año pasado en Bogotá. 2025 cerró con 7.652 hechos, una caída del 30.3% en comparación con los 10.976 reportes de 2024.

Así fueron los registros en 2025 por localidades: Suba (850), Chapinero (666), Usaquén (681), Engativá (690), Kennedy (583), Los Mártires (276), Fontibón (462), Puente Aranda (515), Santa Fe (246), Teusaquillo (437), Barrios Unidos (386), San Cristóbal (280), Ciudad Bolívar (233), Bosa (206), Antonio Nariño (233), Rafael Uribe Uribe (172), Usme (170), La Candelaria (142) y Tunjuelito (138).