VIDEO | Delincuente encañonó sin piedad a un padre y su pequeño para robarlos en Santa Marta

Catorce segundos de grabación bastaron para desatar indignación en Santa Marta. En el video se observa cómo un delincuente armado ataca a un hombre y a su hijo de apenas 6 años en una zona comercial y transitada de la ciudad.

El menor venía en la motocicleta en la que su padre acababa de recogerlo del colegio tras terminar su jornada estudiantil.

Delincuente atacó a un padre con su hijo de seis años en una calle de Santa Marta

Las víctimas se encontraban detenidas en un semáforo en rojo cuando fueron abordadas por el delincuente.

El hombre armado empujó la motocicleta, lanzó al suelo al padre y al niño y luego los encañonó. No hubo consideración con el menor. Mientras el padre entregaba lo que tenía para evitar una tragedia mayor, el niño buscaba protegerse del agresor.

Tras cometer el robo, el delincuente huyó junto a un cómplice en una motocicleta sin placas.

La impotencia quedó registrada en las imágenes: luego del atraco, al padre no le quedó más que levantar a su hijo del suelo en medio del miedo y la conmoción.

Piden justicia y ayuda para buscar a los delincuentes del video

La comunidad reaccionó con molestia ante la violencia del hecho. Ricardo Bovea, habitante de Santa Marta, expresó:

¿Cómo es posible que puedan estas cosas sobre todo con un niño y su padre?

Eliana de Bohórquez también manifestó su preocupación:

Eso es inaudito. Ya uno no puede salir de a pie sin el temor de que en cualquier momento se pueden hurtar y este sector es muy peligroso.

Paralelo a esto, el secretario de Seguridad de Santa Marta, Carlos Bernal, aseguró que tras conocerse el video se activaron los protocolos de seguridad:

No vamos a permitir que la delincuencia ponga en riesgo nuestras familias ni que intimide a la ciudadanía. Desde el momento en que se conoció este caso, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

Las autoridades trabajan en la revisión de cámaras del sector y en la ubicación de otros dispositivos que permitan obtener más imágenes para identificar plenamente a los responsables.

Asimismo, la Alcaldía de Santa Marta anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los delincuentes. Los datos pueden ser suministrados a la línea 123.