Metro de Bogotá avanza en un 72%: alcalde confirmó la proyección para este año

El Metro de Bogotá, un proyecto que ha esperado ciudad durante más de ocho décadas, muestra avances significativos en su construcción con un progreso del 72,13% en las obras de la Línea 1, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con Galán, durante la temporada de diciembre y enero el ritmo de construcción experimentó una leve desaceleración debido a la disponibilidad de trabajadores, situación que calificaron como normal en este tipo de proyectos de infraestructura.

A pesar de esta circunstancia, la administración mantiene su compromiso de alcanzar cerca del 90% de avance en las obras para finales de 2026.

Estamos en 72,13% (…) y la proyección es llegar este año cerca del 90% al finalizar el 2026. Vamos en ritmo para poder cumplir esa meta.

Alcaldía rediseñó estaciones del Metro de Bogotá

Un aspecto relevante del proyecto es el rediseño de las estaciones. El alcalde de Bogotá reveló que al asumir su cargo encontró que "el diseño del contrato de concesión era muy precario" en cuanto a las fachadas de las estaciones, lo que motivó una revisión profunda del proyecto arquitectónico.

"Revisamos ese diseño para que sea más acorde al entorno de Bogotá. Eso tiene un impacto urbanístico en el entorno", explicó el alcalde, destacando que el diseño original no se ajustaba adecuadamente al contexto urbano y patrimonial de la capital.

Para implementar estos cambios, la administración distrital solicitó al equipo técnico un prediseño que permitiera desarrollar una nueva versión de las fachadas de las estaciones.

Gobierno Nacional tendría que avalar el rediseño de las estaciones del Metro Bogotá

Esta modificación requirió la aprobación del Gobierno Nacional, dado que implica la necesidad de recursos adicionales dentro del convenio de cofinanciación que sostiene el proyecto.

El alcalde confirmó que sostuvo reuniones con el presidente de la República para obtener el aval necesario que permita la modificación de recursos y garantice que las estaciones del metro reflejen adecuadamente la identidad arquitectónica y patrimonial de Bogotá que finalmente verá materializado un sueño de movilidad que ha esperado generaciones.

Son edificios y complejos grandes que tienen un impacto a su alrededor. Era básicamente un container las fachadas, pero esto es un cambio significativo que se va a adecuar al entorno Bogotá.

El Metro de Bogotá tendrá espacios públicos y cicloparqueaderos

Sobre el desarrollo urbanístico, el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, detalló que se reacondicionaron "un millón trescientos mil metros cuadrados de espacio público existente y se generarán 100.000 metros cuadrados de espacio público nuevo".

Actualmente operan "15 frentes de trabajo de espacio público, especialmente en toda la zona de la Primera de Mayo".

El proyecto contempla la instalación de cicloparqueaderos en todas las estaciones, con un total de "10.300 cicloparqueaderos distribuidos en las estaciones", facilitando la integración multimodal del transporte.