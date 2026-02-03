Potente avalancha en Santa Marta quedó registrada en video: la ferocidad que acabó con varias vidas

Una emergencia climática de proporciones devastadoras golpeó a Santa Marta durante las últimas 48 horas. Tres personas fallecieron en el barrio Vista del Mar de Santa Marta tras una avalancha de lodo, piedras y árboles que colapsó ocho viviendas y afectó al menos 50 más.

La tragedia ocurrió a las 12:39 de la madrugada cuando los habitantes del sector de Gaira percibieron un ruido extraño.

Entre las víctimas mortales se encuentran Zulma Atehortúa y su hijo Ricardo Rueda, quienes quedaron atrapados en su vivienda.

Un tercer cuerpo fue localizado posteriormente por el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla entre los escombros. "Encontré a cuatro y dos, se murieron mi mami y mi hermano", dijo uno de los afectados que logró escapar por una ventana junto a su esposa.

La grave emergencia por avalancha en Santa Marta

Las 40 horas de lluvias continuas generaron emergencias en 35 barrios de Santa Marta, según reportaron los organismos de socorro.

Las afectaciones incluyen inundaciones, desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierra, caída de árboles, postes y cables de energía. Tres vehículos quedaron enterrados junto a varias motocicletas en la zona de Vista del Mar.

El tráfico vehicular por la troncal del Caribe entre Santa Marta y Riohacha quedó interrumpido por el colapso del puente sobre el río Mendihuaca. Las autoridades se reunieron en un Puesto de Mando Unificado en la alcaldía para evaluar la magnitud de los daños.

"Tenemos un reporte de 35 barrios hasta el momento afectados", informaron los organismos de socorro.

Las autoridades anunciaron que tomarán "determinaciones con la Comisión de Riesgo, los demás grupos de socorro y todas las autoridades correspondientes en la alcaldía distrital para poder ayudar rápido a estas personas damnificadas".

Santa Marta registra peligrosas olas de hasta 5 metros

La playa Los Cocos de Santa Marta experimentó un fenómeno extraordinario. El mar de leva con olas de hasta 5 metros de altura sacó a la arena una embarcación buque cisterna que surte combustible a otras naves en el puerto.

"El ancla como que se le reventó. Y trataron de anclarse, pero el fuerte oleaje les partió el ancla. Quedaron a la deriva", dijo uno de los testigos.

Toneladas de basura fueron expulsadas por el mar, requiriendo semanas de limpieza manual y con maquinaria.

En el departamento del Atlántico, más de 100 restaurantes ubicados frente al mar en Puerto Colombia resultaron afectados por el mar de leva. Las olas de hasta 4 metros de altura se llevaron más de 20 kioscos, mientras se mantiene bandera roja en la zona.