Autoridades avanzan en desalojo de 800 familias en el humedal Berlín, Montería

Desde tempranas horas de este lunes se desarrolla en Montería el desalojo de cerca de 800 familias que, durante aproximadamente dos años, han ocupado terrenos considerados parte del humedal Berlín.

La operación, ejecutada por la Policía Nacional con el apoyo de maquinaria pesada y cerca de 800 uniformados, busca recuperar tres lotes invadidos donde se levantaron cambuches y viviendas de material.

Hasta las 2:15 de la tarde, las autoridades reportaban un avance cercano al 30% del procedimiento, con el objetivo de culminar la jornada en el transcurso del día.

Avance del operativo y balance preliminar

Aunque se han registrado roces y algunos enfrentamientos entre los ocupantes y la fuerza pública, no se reportan heridos ni lesiones personales. Decenas de construcciones improvisadas ya fueron derribadas, mientras un número importante de familias abandonó el lugar de manera voluntaria al inicio de la operación.

Los desalojados han manifestado ser víctimas de desplazamiento por la violencia y señalaron la falta de oportunidades de vivienda.

Pronunciamiento oficial pendiente

La Alcaldía de Montería y la Policía anunciaron que entregarán un informe oficial sobre el balance del operativo al finalizar la jornada o en las primeras horas del martes.

Mientras tanto, la intervención continúa en la zona con el propósito de desalojar la totalidad de las viviendas ilegales levantadas en el humedal Berlín, considerado un área de protección ambiental.