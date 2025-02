VIDEO | Hombre grabó cómo la guerrilla robó su moto y lo abandonó en la vía entre Huila y Cauca

Un hombre denunció haber sido despojado de su motocicleta por un grupo armado ilegal que instaló un retén en la vía que comunica Popayán con Neiva, a la altura del municipio de Inzá, en el límite entre Huila y Cauca.

El hecho ocurrió el 31 de enero a la 1:00 p.m., cuando el afectado, identificado como Rolando Plazas, transitaba por esta carretera y fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a entregar su vehículo y pertenencias.

Tras el robo, fue abandonado en la mitad de la vía, sin medios para continuar su trayecto y expuesto a los riesgos de esa zona.

Minutos después del asalto, el afectado grabó un video en el que relata lo sucedido y expresa su desconcierto por lo que acababa de vivir. En la grabación, aparece en medio de la carretera.

Y esa es la historia de este país, me acaban de quitar la moto la guerrilla, estoy en la mitad entre Huila y el Cauca, todavía no me la creo. El país es muy bonito pero hay gente m****. Voy a mandar la ubicación y eso para después poner la denuncia.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, generando rechazo especialmente entre las personas y viajeros que frecuentan este corredor vial.

Dado el impacto que tuvo su denuncia, decidió publicar un segundo video a través de su cuenta de Instagram, donde aclaró algunos detalles sobre la grabación inicial y respondió a comentarios que surgieron tras la difusión del caso.

Este video lo hago porque veo que comenzó a circular un video de cuando las Farc me quitó la moto; eso sucedió el 31 de enero. Quiero decirle a toda mi familia, a todos mis amigos, a conocidos, que estoy bien. El video no lo publiqué, lo compartí precisamente por un tema de seguro en la reclamación.

Además, explicó por qué pudo hacer la grabación después del asalto:

Me preguntan que por qué puedo hacer el video y es porque no me conocen. Yo ese día hice lo que me dedico a hacer todos los días de mi vida, ese día lo único que vendí fue mi libertad, eso es lo que estaba en negociación, y lo que pedí y a lo que accedieron fue permitirme hacer un video para que tuviese la prueba de reclamación.