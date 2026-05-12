Alcaldes respaldan la negativa de la Fiscalía a levantar las órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo

La decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo de no suspender, de manera automática, las órdenes de captura en contra de 29 integrantes del Clan del Golfo por petición del Gobierno Nacional fue celebrada por los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y Medellín, Federico Gutiérrez.

De acuerdo con Camargo, las órdenes en su contra se mantendrán vigentes hasta que "se cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz".

Sus declaraciones fueron cuestionadas por el comisionado para la paz, Otty Patiño, al señalar que la medida opera “por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación".

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Alcalde de Medellín arremetió contra la Paz Total y su falta de resultados:

Entre la lista de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia a los que el Gobierno pidió levantar las órdenes de captura se encuentra alias Chiquito Malo, cabecilla de la estructura, que tiene una solicitud de extradición a los EE. UU.

Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que el presidente "Petro hasta el último día solo quiere seguir premiando a los criminales y la fiscal general de la nación y la Fiscalía no solo niegan su solicitud de seguir premiando a los criminales, en este caso a los del Clan del Golfo, sino que le recuerdan que se deben cumplir los acuerdos que existen con el Gobierno de los Estados Unidos frente a los temas de extradición”.

Además, lanzó fuertes críticas a la aparente falta de resultados de la política de Paz Total: “Se va acabando el Gobierno Petro y ¿qué vamos viendo? Que la Paz Total fue la entrega total del territorio a las estructuras criminales".

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Alcalde Galán respalda la decisión de la fiscal:

De la misma manera, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, demostró su “respaldo a la decisión de la fiscal de no levantarle las órdenes de captura al Clan del Golfo”, indicando que “en un Estado de Derecho, las decisiones sobre órdenes de captura no pueden tomarse por presión política ni por conveniencia, sino con base en el cumplimiento de la ley y en una valoración seria de las condiciones exigidas por la justicia”.

En palabras del mandatario: “Colombia no puede acostumbrarse a que las organizaciones criminales sean premiadas con beneficios, la responsabilidad del Estado es enfrentarlas y desarticularlas”.