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¿Esposa del gobernador haciendo campaña? Aparición de Susana Ochoa con Oviedo desató polémica

La gestora social y esposa del gobernador Andrés Julián Rendón acompañó un recorrido político a Oviedo.

Juan Daniel Oviedo.
Juan Daniel Oviedo.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
09:49 p. m.
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Lo que parecía una jornada más de campaña en Medellín terminó convirtiéndose en un nuevo foco de polémica política en Antioquia.

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Juan Daniel Oviedo recorrió varios sectores de la ciudad repartiendo periodicazos y hablando con ciudadanos sobre temas relacionados con mujeres, equidad y economía del cuidado, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: no estaba acompañado por cualquier integrante de campaña.

¿Por qué la esposa del gobernador de Antioquia apareció con Oviedo?

A su lado apareció Susana Ochoa, empresaria, activista en temas de mujer, gestora social y esposa del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Vestida con tenis, camiseta y gorra, Susana Ochoa acompañó el recorrido mientras Oviedo conversaba con la ciudadanía en Medellín. Su presencia rápidamente generó comentarios y reacciones políticas debido a la cercanía con el mandatario departamental, quien por ley no puede participar en política.

Para varios sectores, esta aparición sería una señal de respaldo indirecto a la campaña presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Incluso, algunos consideran que la presencia de la esposa del gobernador sería la evidencia de un apoyo político desde sectores cercanos a la Gobernación de Antioquia.

¿Qué está pasando con Jota Pe Hernández?

Mientras tanto, en el Partido Verde siguen creciendo las divisiones internas alrededor del respaldo oficial a la candidatura de Iván Cepeda.

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Uno de los protagonistas de esa tensión es el senador Jota Pe Hernández, quien, pese a tener autorización para crear un nuevo partido político, todavía no puede adherirse formalmente a otra campaña presidencial.

Sin embargo, el congresista radicó una objeción de conciencia en la que manifiesta que se declara impedido para apoyar a Cepeda. Entre las razones que expuso menciona el supuesto silencio y la ambigüedad del candidato frente a temas como la paz total, el reclutamiento y el ausentismo parlamentario.

Aunque Jota Pe considera que ya no le alcanzaría el tiempo para apoyar una campaña en primera vuelta, sí aseguró que en una eventual segunda vuelta respaldaría a Abelardo de la Espriella o a Paloma Valencia. Además, se conoció que votó por ella en la consulta del pasado 8 de marzo.

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