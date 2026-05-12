¿Esposa del gobernador haciendo campaña? Aparición de Susana Ochoa con Oviedo desató polémica

Lo que parecía una jornada más de campaña en Medellín terminó convirtiéndose en un nuevo foco de polémica política en Antioquia.

Juan Daniel Oviedo recorrió varios sectores de la ciudad repartiendo periodicazos y hablando con ciudadanos sobre temas relacionados con mujeres, equidad y economía del cuidado, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: no estaba acompañado por cualquier integrante de campaña.

¿Por qué la esposa del gobernador de Antioquia apareció con Oviedo?

A su lado apareció Susana Ochoa, empresaria, activista en temas de mujer, gestora social y esposa del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Vestida con tenis, camiseta y gorra, Susana Ochoa acompañó el recorrido mientras Oviedo conversaba con la ciudadanía en Medellín. Su presencia rápidamente generó comentarios y reacciones políticas debido a la cercanía con el mandatario departamental, quien por ley no puede participar en política.

Para varios sectores, esta aparición sería una señal de respaldo indirecto a la campaña presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Incluso, algunos consideran que la presencia de la esposa del gobernador sería la evidencia de un apoyo político desde sectores cercanos a la Gobernación de Antioquia.

¿Qué está pasando con Jota Pe Hernández?

Mientras tanto, en el Partido Verde siguen creciendo las divisiones internas alrededor del respaldo oficial a la candidatura de Iván Cepeda.

Uno de los protagonistas de esa tensión es el senador Jota Pe Hernández, quien, pese a tener autorización para crear un nuevo partido político, todavía no puede adherirse formalmente a otra campaña presidencial.

Sin embargo, el congresista radicó una objeción de conciencia en la que manifiesta que se declara impedido para apoyar a Cepeda. Entre las razones que expuso menciona el supuesto silencio y la ambigüedad del candidato frente a temas como la paz total, el reclutamiento y el ausentismo parlamentario.

Aunque Jota Pe considera que ya no le alcanzaría el tiempo para apoyar una campaña en primera vuelta, sí aseguró que en una eventual segunda vuelta respaldaría a Abelardo de la Espriella o a Paloma Valencia. Además, se conoció que votó por ella en la consulta del pasado 8 de marzo.