CANAL RCN
Colombia

Pareja habría sido atacada en un glamping en Cali: ladrones los robaron y presuntamente abusaron de la mujer

Ambos están hospitalizados mientras el glamping Biaka Biodescanso suspendió sus operaciones.

Robo en glamping en Cali
Foto: Biaka Bio Descanso Glamping

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
06:16 p. m.
Una noche que debía ser de descanso terminó convertida en una escena de terror para una pareja que se alojaba en un glamping en Cali.

Delincuentes ingresaron al sitio, los intimidaron, los redujeron y se llevaron sus pertenencias. En medio del asalto, la mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual.

Tras el episodio, ambos fueron trasladados a una clínica del sur de la ciudad, donde permanecen en evaluación médica.

Pareja habría sido robada y violentada en un glamping de Cali

La noche del 1 de diciembre quedó marcada por un violento episodio dentro de un glamping en Cali, donde una pareja fue sorprendida por varios sujetos que ingresaron sin permiso.

Los delincuentes, según la denuncia, irrumpieron en la habitación, sometieron a las víctimas, las despojaron de sus objetos personales y prolongaron el ataque hasta someterlos completamente.

Durante el asalto, la mujer aseguró que fue abusada sexualmente, hecho que activó de inmediato las alertas de las autoridades y condujo a la pareja a recibir atención médica en una clínica del sur de la ciudad.

Glamping respondió frente a al robo de una pareja dentro de las instalaciones

Horas después de que se conociera la denuncia, Biaka Biodescanso, el establecimiento mencionado por la pareja, difundió un comunicado fechado el 5 de diciembre.

En él expresó solidaridad con la huésped y afirmó que, apenas tuvieron conocimiento de lo sucedido, pusieron en marcha sus protocolos internos.

La administración aseguró que presentó denuncia formal ante las autoridades, reiterando su colaboración con la investigación.

También anunció que inició una revisión detallada de sus protocolos de seguridad, señalando que se trata de un ejercicio de mejora continua, especialmente después de un hecho tan grave.

Además, adoptaron medidas administrativas internas relacionadas con el personal de turno, en concordancia con sus procedimientos internos. Como medida adicional, el glamping informó que suspendió temporalmente sus operaciones para adelantar la verificación completa de sus procesos de seguridad y, según explican, brindar tranquilidad a la comunidad que suele visitar sus instalaciones.

Finalmente, en el documento, Biaka Biodescanso también respondió a comentarios que circulan en redes sociales sobre supuestos episodios similares en el pasado, y frente a esto, afirmaron que no registran incidentes de esta naturaleza previamente en sus instalaciones.

Ahora, mientras avanzan las indagaciones, las autoridades continúan recolectando información y la pareja permanece bajo atención médica tras la agresión sufrida.

