Video inédito revelaría la 'maniobra' que habría realizado en el aire la avioneta de Yeison Jiménez antes de precipitarse

Colombia completó seis días de luto tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez, su piloto Fernando Torres y sus compañeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora.

El artista, junto a sus cinco acompañantes, abordó la avioneta en el Aeropuerto de Paipa con la intención de llegar a Medellín y desplazarse hasta Marinilla, Antioquia, para un concierto que tenía programado.

Sin embargo, aproximadamente tres minutos después de que la aeronave despegó, comenzó a precipitarse por razones que aún no se conocen y se estrelló en la vereda Romita, el sector entre Paipa y Duitama.

En el instante en el que la avioneta hizo contacto con el suelo, rebotó y explotó dos veces. Por lo tanto, los testigos se comunicaron de inmediato con las autoridades.

Y, desde ese momento, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte se encuentran realizando múltiples análisis para esclarecer lo sucedido.

Además, en las últimas horas, comenzó a circular un nuevo video en el que, desde otro ángulo, se vería cuál habría sido la última 'maniobra' que la avioneta habría realizado en el aire antes de caer en picada.

Video: esta habría sido la 'maniobra' que la avioneta de Yeison Jiménez habría realizado en el aire antes de chocar

En un video difundido por el medio Boyacá Sie7e Días, se alcanza a observar que la avioneta, tal y como han afirmado las autoridades, estaría sobrevolando a una altura de aproximadamente 50 metros.

Asimismo, se presencia que estaría avanzando en una dirección recta, pero que de repente habría intentado realizar un giro y habría comenzado a precipitarse casi de inmediato.

Esta nueva grabación reforzaría la hipótesis de María Fernanda Rojas, la ministra de Transporte, ya que dijo que el piloto habría intentado regresar a la pista tras no haber podido alcanzar la altura esperada.

Esta es la decisión que se tomaría con la investigación del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Hace unos días, El Tiempo reveló que una fuente de la Aeronáutica Civil aseguró que los motores de la avioneta serían trasladados a Estados Unidos.

El fin de esta determinación sería que el fabricante pueda inspeccionarlos para esclarecer si tuvieron o no fallas mecánicas.