Giovanny Ayala no se quedó callado y le respondió a la hermana de Yeison Jiménez: esto pasó

Giovanny Ayala no estuvo presente en el homenaje público que se le realizó a Yeison Jiménez en el Movistar Arena y el pasado 15 de enero, mediante un video, explicó el porqué.

Según el cantante de Granada, Meta, él sabía que algunos artistas iban a tener unas actitudes con las que no está de acuerdo y prefirió no asistir.

RELACIONADO Hermana de Yeison Jiménez arremetió contra Giovanny Ayala tras su fuerte crítica al homenaje público

Y es que, en sus declaraciones, Giovanny Ayala criticó a varios de sus colegas por saltar de un lado al otro en el homenaje público e ingerir licor.

Sin embargo, Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, salió en defensa de cada uno de los artistas invitados al Movistar Arena y le respondió a Giovanny Ayala que la única verdad era que él no era bienvenido.

Por lo tanto, Giovanny Ayala grabó un segundo video. ¿Qué dijo?

Esta fue la fuerte respuesta que Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, le entregó a Giovanny Ayala

En un comentario de Instagram, Lina Jiménez indicó que Giovanny Ayala habría hablado mal de Yeison Jiménez y que, por ende, su familia nunca lo tiene en cuenta.

"Ay, señor, usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él después de todo lo que habló. Vaya busque protagonismo en otro lado, oportunista", fueron las palabras exactas de Lina Jiménez.

¿Qué le respondió Giovanny Ayala a Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez?

Tras la fuerte respuesta de Lina Jiménez, Giovanny Ayala se pronunció a través de las historias de su Instagram y aclaró que no estaba criticando el homenaje, sino la actitud de varios de sus colegas.

"Ay, amigos, aclaro que yo no estoy criticando el merecido homenaje a la despedida de Yeison y sus amigos. Eso jamás, jamás. Estoy criticando la actitud de mis compañeros, la actitud de esa recocha y esas borracheras con las que llegaron", expresó Giovanny Ayala.

"Hay momentos para disfrutar, pero ese no era. Aclaro que me refiero a la actitud y al comportamiento de mis colegas, aunque no fueron todos. Era una despedida de alguien que se fue para el cielo, no un cumpleaños. Alguien se fue de este mundo y no era una recocha", concluyó.

Además, en un par de historias previas, Giovanny Ayala compartió unos clips en los que Yeison Jiménez indicó que él fue uno de los artistas que lo ayudó en sus inicios.