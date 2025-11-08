Revelan video en el que se ve cómo instalan una bandera de Colombia en la polémica isla Santa Rosa

La tensión diplomática entre Colombia y Perú volvió a salir a la luz tras la difusión de un video en el que se observa a un grupo de colombianos izando una bandera de su país en un territorio cuya soberanía es objeto de disputa.

El lugar corresponde a la isla ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, Perú, y su estatus ha sido centro de controversias históricas entre las dos naciones.

Revelan video en el que se ve cómo instalan una bandera de Colombia en polémica isla

En las imágenes, que circularon en redes sociales, se ve cómo varias personas arriban en tres deslizadores a la isla y proceden a instalar la bandera.

Pocos después, autoridades locales del distrito de Santa Rosa retiraron la bandera; mientras que, las autoridades peruanas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.

Perú respondió a la instalación de la bandera de Colombia

La Cancillería peruana emitió un comunicado oficial señalando que, en la fecha, el Gobierno del Perú tomó conocimiento “con preocupación” de la colocación de la bandera en la isla Chinería, asegurando que se trata de “territorio soberano peruano”.

El pronunciamiento advierte que “este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona” y resalta que:

Acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países

Recordemos que, la controversia territorial se agudizó después de que el Congreso peruano aprobara la Ley 32403, que formaliza la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto en una isla surgida en el río Amazonas hace aproximadamente 30 años, a escasos metros de Leticia.

La decisión generó una respuesta inmediata del presidente Gustavo Petro quien rechazó la medida y acusó al gobierno de Dina Boluarte de “apropiarse por ley” de islas que, según lo estipulado en el tratado firmado por ambos países, deberían permanecer bajo soberanía colombiana.