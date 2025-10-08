VIDEO | Perro se lanzó contra dos hombres armados con cuchillo y salvó a joven de brutal ataque en Ibagué

Un hecho de violencia fue interrumpido por un acto de heroísmo de un perrito en el barrio Ricaurte de Ibagué.

La madrugada del 5 de agosto, Jefferson Hernández, un joven comunicador social, fue sorprendido por dos hombres armados con cuchillos mientras esperaba que abrieran el parqueadero donde guarda su motocicleta.

Lo que pudo terminar en una tragedia fue evitado por la reacción de Muñeco, un perro criollo que desde 2019 vive bajo el cuidado y afecto de los trabajadores del establecimiento.

Perro se lanzó contra dos hombres armados con cuchillo y salvó a joven de brutal ataque

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que el joven, con casco puesto, permanece de pie en la entrada del parqueadero.

De manera repentina, dos individuos se aproximan y se abalanzan sobre él con cuchillos en las manos. En ese instante, Muñeco, que estaba cerca, corre hacia los agresores y se lanza directamente contra ellos, mordiéndolos y atacándolos para alejarlos de la víctima.

En la grabación se observa cómo el perro no se detiene ni siquiera cuando los delincuentes retroceden y continúa persiguiéndolos hasta obligarlos a huir del lugar sin poder concretar el ataque.

¿Resultó herido?

Según la plataforma Por los Animales Alto, Muñeco sufrió una lesión en una de sus orejas, aunque no reviste gravedad.

No obstante, la organización hizo un llamado urgente a las autoridades para que garanticen su seguridad, ante el riesgo de que los atacantes tomen represalias contra él.