VIDEO | Frustran millonario intento de hurto en exclusiva zona de Bogotá

Los detenidos tenían un revólver, una moto con irregularidades y antecedentes judiciales graves.

septiembre 17 de 2025
12:28 p. m.
Un intento de hurto de 17 millones de pesos fue frustrado en las últimas horas en el norte de Bogotá, gracias a la intervención de uniformados de la estación de Policía de Usaquén.

Frustran millonario intento de hurto en exclusiva zona de Bogotá

Dos hombres fueron capturados cuando se movilizaban en una motocicleta y seguían de manera sospechosa a un vehículo de alta gama en el barrio Santa Bárbara, una de las zonas más exclusivas de Bogotá.

El hecho se presentó durante un patrullaje de rutina en este sector.

Los policías, al notar la actitud de los motociclistas, decidieron interceptarlos. En ese momento, uno de los ocupantes intentó escapar, pero la reacción inmediata de los uniformados permitió la captura de ambos implicados.

Esto fue todo lo que les encontraron a los dos delincuentes

Tras la requisa, las autoridades encontraron en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con la cual, según las primeras pesquisas, pretendían cometer el atraco.

Al mismo tiempo, al verificar la motocicleta en la que se transportaban, se detectaron inconsistencias en sus sistemas de identificación, es decir, tenían alteraciones en su marcaje.

De acuerdo con la información de la Policía, los sujetos tenían como objetivo un ciudadano que minutos antes había retirado 17 millones de pesos de una entidad bancaria y que ya había sido seguido hasta la zona residencial.

Delincuentes tenían antecedentes por homicidio

La investigación posterior permitió establecer que uno de los capturados registra una orden judicial vigente por homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de hurto calificado y agravado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

