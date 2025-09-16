Habló la mamá de la niña asesinada por su padrastro en Mosquera: “Me la arrebataron de una forma que ella no debía”

El asesinato de una niña de nueve años en Mosquera, Cundinamarca, ha hecho eco y generado consternación. La madre de la víctima, Paola Guzmán López, habló en Mañana Express sobre este crimen ocurrido el pasado domingo 14 de septiembre.

La persona detrás de este aberrante suceso fue su padrastro, quien intentó quitarse la vida. Este hombre de 33 años apuñaló a la menor aproximadamente 49 veces. Todo fue visto por la hija del agresor.

Hombre apuñaló casi 50 veces a la niña

“Era muy alegre, le gustaba mucho el baile”, así recuerda Guzmán a su hija. Ella tuvo una relación sentimental con el agresor durante cinco años.

Guzmán reveló que era constantemente amenazada por su expareja: “Yo ya no quería nada más con él y él me decía que si no era con él, no era con nadie”.

A pesar de estas amenazas, continuaron viviendo bajo el mismo techo debido a circunstancias económicas. “Yo no me había ido de la casa porque él decía que no tenía para dónde irse con la niña. Entonces yo le dije que yo pagaba el arriendo y que yo me quedaba ahí”, explicó.

Agresor tenía amenazada a la mamá

El día del crimen, Guzmán tuvo una discusión con el hombre, quien tomó una actitud violenta. Ella salió a buscar ayuda de la Policía, tiempo en el que el hombre habría aprovechado para cometer el brutal homicidio.

“A mi hija me la mataron y me la arrebataron de una forma que ella no debía (…) Esperaba de todo menos esto y que lo hiciera delante de la niña de él”, narró Guzmán, quien le pide justicia a las autoridades.

La comunidad se ha unido en el duelo, organizando velatones que continuarán hasta el viernes. Las exequias de la pequeña se llevarán a cabo en el departamento del Tolima.