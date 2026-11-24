Martha Isabel Bolaños confirmó que tiene un nuevo novio. La actriz colombiana, recordada por interpretar a Jenny García, ‘La Pupuchurra’, en Yo soy Betty, la fea, publicó en Instagram un carrusel de fotografías junto a su pareja.

Acompañó las imágenes con una reflexión sobre el tiempo que se tomó para entender qué quería de una relación antes de volver a enamorarse.

¿Quién es el nuevo novio de Martha Isabel Bolaños?

Aunque mostró públicamente a su pareja, Bolaños no reveló su nombre en la publicación. Lo que sí contó fue cómo es él y qué le gusta de compartir tiempo a su lado. Lo describió como un hombre noble, destacó la manera en que la cuida y valoró las conversaciones que tienen.

La actriz también explicó que prefiere reservar algunos detalles del noviazgo mientras ambos siguen conociéndose. Al hablar del momento que atraviesa, resumió en una frase lo que significa para ella haber esperado antes de iniciar una relación: “Hoy miro al hombre que tengo a mi lado, sonrío y siento que valió la pena esperar”.

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños sobre su nueva etapa en el amor?

“Hoy me estoy dando una nueva oportunidad en el amor, y la estoy viviendo con una ilusión que hacía tiempo no sentía. ¿De dónde nace tanta fe? Llevo tiempo cuidándome, reservándome y preparándome para el amor que deseo vivir. Trabajando en ser mi mejor versión, construyendo en mí lo mismo que soñaba encontrar en alguien más: valores, honestidad, generosidad y disposición para amar bonito”.

Bolaños contó que ese tiempo le permitió reconocer sus necesidades, definir sus límites y tener más claro qué esperaba de una pareja.

También dedicó parte del mensaje a quienes desean encontrar una relación, pues animó a sus seguidores a cuidar su amor propio y a tener presentes el respeto y la reciprocidad al decidir con quién quieren compartir su vida.