Nuevas oportunidades de empleo han sido publicadas para aquellos ciudadanos que se encuentran tras la búsqueda de trabajo en distintas áreas. En esta ocasión, el Metro de Bogotá publicó dos convocatorias para firmas que quieran participar en la interventoría y gerencia de proyectos para la Línea 2 del Metro.

Así mismo, este martes se habilitaron 200 vacantes dirigidas a bachilleres con o sin experiencia para que trabajen en áreas de seguridad.

Oferta de empleo para bachilleres

Este martes 24 de noviembre del 2026 se llevará a cabo una jornada de selección para trabajar en diferentes cargos en el Centro Internacional de Bogotá en la localidad de Santa Fe.

La jornada se realizará de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y algunos de los perfiles que se contemplan en la oferta son: agente de control aeroportuario (sin experiencia), manejador o manejadora canina, supervisor o supervisora de puesto y guarda de seguridad.

Dentro de los requisitos para acceder a las ofertas es que los interesados cuenten con formación de bachiller y la experiencia laboral dependerá del cargo al que cada persona desee postularse. Quienes asistan tendrán que llevar su hoja de vida a la carrera 13 #27-00, local 177, en la localidad de Santa Fe, y los hombres deben asistir con su libreta militar.

Las personas que deseen asistir deben confirmar su participación a través del siguiente formulario: https://forms.gle/zaprs4vsE2kEoWWG9

Convocatorias para trabajar en el Metro de Bogotá

Las convocatorias están dirigidas a firmas que quieran participar en la interventoría integral y la gerencia de proyectos de la Línea 2 del Metro. Ambos contratos tendrán una duración de 10 años y contarán con un presupuesto estimado de $385.018 millones y $149.789 millones.

Según la Alcaldía de Bogotá, estas convocatorias avanzan de manera paralela al proceso de selección del concesionario encargado del diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la Línea 2.

“La Empresa Metro publicó el pasado 6 de noviembre la lista de precalificados, integrada por tres asociaciones empresariales que cumplieron los requisitos establecidos. Posteriormente, el 14 de noviembre comenzó la etapa de presentación de ofertas”, finalizó la Alcaldía.