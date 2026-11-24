Wuilker Faríñez volvió a hablar de Millonarios y dejó un mensaje hacia los hinchas azules. El arquero venezolano, actualmente una de las figuras de Internacional de Bogotá, recordó su paso por el equipo capitalino y destacó la pasión de sus seguidores.

"El hincha de Millonarios es muy apasionado, eso se ve poco en el fútbol", aseguró el guardameta, quien guarda un recuerdo especial de su etapa con el conjunto embajador, club con el que consiguió la Superliga de 2018 tras vencer a Atlético Nacional.

En una entrevista con AS Colombia, el futbolista también recordó la expectativa que generó su llegada a Bogotá cuando todavía jugaba en Venezuela. Su paso por Millonarios representó una etapa importante en su carrera y le permitió ganarse un lugar entre los jugadores recordados por la afición.

En Venezuela generaba mucha expectativa que viniera a Millonarios... Cómo no extrañar a Millonarios, me aportó mucho, expresó Faríñez durante la conversación.

¿Qué dijo Wuilker Faríñez sobre su paso por Millonarios?

El arquero no ocultó el cariño que conserva por el equipo azul. Más allá de los resultados deportivos, destacó el acompañamiento de los hinchas y la manera en que viven el fútbol.

Su recuerdo llega en un momento en el que es protagonista en la Liga BetPlay con Internacional de Bogotá, proyecto del que se ha convertido en uno de los referentes.

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Aunque su equipo no consiguió avanzar a los cuadrangulares semifinales y también quedó eliminado en las semifinales de la Copa Colombia, el venezolano ha logrado destacarse en el plano individual.

¿Por qué Faríñez no llegó a Atlético Nacional?

Durante la entrevista, el guardameta también se refirió a una posibilidad que no terminó concretándose: su llegada a Atlético Nacional.

Faríñez explicó que la negociación no prosperó porque venía de una lesión y el equipo antioqueño necesitaba un arquero que estuviera disponible de inmediato.

No fui a Nacional porque venía de una lesión y ellos me necesitaban para ya, contó.

¿Wuilker Faríñez quiere regresar al fútbol internacional?

El venezolano tampoco descartó volver a jugar fuera de Colombia. Recordó positivamente su experiencia en Francia y manifestó que estaría dispuesto a aprovechar una nueva oportunidad en el exterior.

Además, habló de su relación con la selección de Venezuela y de su deseo de volver a recibir una convocatoria. Entre sus recuerdos con la Vinotinto mencionó una atajada que le realizó a Lionel Messi durante las eliminatorias.