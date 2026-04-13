Una escena de terror quedó registrada en video en el barrio Velódromo, donde la imprudencia en las vías volvió a cobrar víctimas.

Lo que ocurrió el pasado viernes 10 de abril no solo dejó heridos, sino que también expuso un problema que, según los habitantes, lleva tiempo repitiéndose sin solución.

Video: motociclista a toda velocidad se llevó a varias personas por delante y huyó en Bogotá

En el video se observa a varias personas caminando por la calle 17A Sur cuando, de un momento a otro, un motociclista desciende a altísima velocidad y los embiste sin posibilidad de reacción.

El primer impacto fue contra un perro que se encontraba en la vía. El animal murió en el lugar de manera inmediata debido a la fuerza del golpe. Segundos después, varias personas resultaron arrolladas por la motocicleta.

Tras el hecho, el conductor no se detuvo y huyó, dejando atrás a las víctimas y sin responder por lo ocurrido.

Francisco Castellanos, director de la organización defensa del paciente, confirmó la gravedad del caso:

Ha generado un trágico accidente que ha dejado como saldo fatal tres personas gravemente heridas y un canino muerto.

Tras el accidente, motociclistas siguen transitando a toda velocidad en la zona

Días después del accidente, la situación en el sector sigue siendo la misma. Un recorrido por la zona evidenció que motociclistas continúan transitando a altas velocidades por esta vía, que además es curva y empinada, lo que incrementa el riesgo.

Los habitantes aseguran que el peligro es permanente.

“Vienen unas motos a altas velocidades”, advirtió un residente.

El comerciante José Parada también alertó sobre la falta de control:

Colocaron unos reductores de velocidad que no lo respetan. Es un peligro acá porque bajan a toda velocidad tanto los carros como las motos.

Lo más preocupante es que se trata de una zona escolar. En el lugar hay señales visibles en el pavimento y señalización vertical que advierte sobre cruce peatonal y establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Sin embargo, estas normas son ignoradas.

En el sector funcionan un colegio tecnológico y el parque de San Cristóbal, lo que genera un flujo constante de peatones, incluidos niños y adultos mayores. A pesar de que existen al menos 12 señales de tránsito, la imprudencia sigue marcando la rutina diaria.