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VIDEO | Motociclista a toda velocidad se llevó a varias personas por delante y huyó en Bogotá

El impactante hecho ocurrió en el barrio Velódromo y dejó tres personas gravemente heridas.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
07:22 p. m.
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Una escena de terror quedó registrada en video en el barrio Velódromo, donde la imprudencia en las vías volvió a cobrar víctimas.

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Lo que ocurrió el pasado viernes 10 de abril no solo dejó heridos, sino que también expuso un problema que, según los habitantes, lleva tiempo repitiéndose sin solución.

Video: motociclista a toda velocidad se llevó a varias personas por delante y huyó en Bogotá

En el video se observa a varias personas caminando por la calle 17A Sur cuando, de un momento a otro, un motociclista desciende a altísima velocidad y los embiste sin posibilidad de reacción.

El primer impacto fue contra un perro que se encontraba en la vía. El animal murió en el lugar de manera inmediata debido a la fuerza del golpe. Segundos después, varias personas resultaron arrolladas por la motocicleta.

Tras el hecho, el conductor no se detuvo y huyó, dejando atrás a las víctimas y sin responder por lo ocurrido.

Francisco Castellanos, director de la organización defensa del paciente, confirmó la gravedad del caso:

Ha generado un trágico accidente que ha dejado como saldo fatal tres personas gravemente heridas y un canino muerto.

Tras el accidente, motociclistas siguen transitando a toda velocidad en la zona

Días después del accidente, la situación en el sector sigue siendo la misma. Un recorrido por la zona evidenció que motociclistas continúan transitando a altas velocidades por esta vía, que además es curva y empinada, lo que incrementa el riesgo.

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Los habitantes aseguran que el peligro es permanente.

“Vienen unas motos a altas velocidades”, advirtió un residente.

El comerciante José Parada también alertó sobre la falta de control:

Colocaron unos reductores de velocidad que no lo respetan. Es un peligro acá porque bajan a toda velocidad tanto los carros como las motos.

Lo más preocupante es que se trata de una zona escolar. En el lugar hay señales visibles en el pavimento y señalización vertical que advierte sobre cruce peatonal y establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Sin embargo, estas normas son ignoradas.

En el sector funcionan un colegio tecnológico y el parque de San Cristóbal, lo que genera un flujo constante de peatones, incluidos niños y adultos mayores. A pesar de que existen al menos 12 señales de tránsito, la imprudencia sigue marcando la rutina diaria.

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