Video | Cruel ataque de motociclista a adulto mayor que le reclamó por conducir sobre el andén

En las últimas horas ocurrió un grave caso de intolerancia en Cali, donde un hombre de 70 años fue agredido por un motociclista cuando le reclamó por conducir por el andén en el que transitaba.

De acuerdo con los videos de cámaras de seguridad, y el testimonio de la víctima, el conductor se regresó, se bajó de la moto y atacó salvajemente al adulto mayor con el casco que llevaba puesto.

El hombre resultó con serias lesiones a la altura de la cabeza y el rostro que requirieron de 15 puntos.

El ataque ocurrió a plena luz del día, cuando la víctima estaba a pocos metros de una clínica a la que se dirigía para acudir a una cita médica.

El motociclista se movilizaba por el andén y la víctima le hizo un reclamo por la imprudencia, lo que desató la furia del conductor que se devolvió rápidamente persiguiendo al adulto mayor para atacarlo. El grave caso de intolerancia quedó grabado en video.

La víctima fue identificada como Hugo Romero, quien explicó cómo sucedió el cruel ataque:

Yo trato de huirle al problema, pero él insiste e insiste; ya la tercera vez con palabras soeces. No me da tiempo y me da con el casco y me revienta, tres veces me agredió una acá, otra en este ojo y en la nariz, y otra en el brazo.