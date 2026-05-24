VIDEO | Hombre puso en peligro a una niña cuando intentó colarse en Transmilenio

Por medio de redes sociales, el concejal ‘Papo’ Amín reveló un video que muestra a un hombre poniendo en peligro la vida de una niña por evadir el pasaje de Transmilenio, lo que se llama coloquialmente colarse.

“Adultos totalmente temerarios exponiendo la vida de niños para colarse (…) Hay que ser uno muy irresponsable para jugar con la vida de un menor de esa forma tan burda”, declaró el cabildante.

¿En qué estación ocurrió?

El video fue grabado en la noche del pasado 12 de mayo en la estación Héroes de la troncal de la Autonorte. En esta, hay instaladas puertas automáticas que solo se abren cuando llega el articulado, diferente a las tradicionales que están abiertas todo el tiempo.

Pues bien, en el video se evidencia que el hombre y la menor están en el borde de la plataforma esperando que se estacione el bus. Es importante recordar que el espacio es reducido y puede provocar un accidente mortal.

Las millonarias pérdidas por los colados

La evasión del pasaje en Transmilenio es una de las problemáticas que más afecta la correcta operabilidad del sistema. 14 de cada 100 usuarios incurren en ser colados, lo cual representa que casi un 14 % de los pasajeros están implicados.

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A nivel general, los números terminan reflejando que 300 mil personas no pagan el pasaje, ya sea saltando los torniquetes o arriesgando su integridad en las vías de Transmilenio para entrar a las estaciones.

Si se busca el impacto económico, la problemática genera pérdidas de aproximadamente 960 millones de pesos cada día. La consecuencia, entonces, son saldos en rojo que obstaculizan el buen servicio.

A pesar de las multas de 170 mil pesos, lo cierto es que las autoridades distritales han impulsado por mucho tiempo otras estrategias, tanto correctivas como pedagógicas. Desde hacer que la gente caiga en cuenta de los peligros y daños, hasta ajustar las estaciones para que no haya espacio a los colados.