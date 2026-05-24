CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Hombre puso en peligro a una niña cuando intentó colarse en Transmilenio

El video genera indignación por la irresponsabilidad de este hombre.

Colados en Transmilenio.
Colados en Transmilenio. Foto: X (@ColombiaOscura).

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
08:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Por medio de redes sociales, el concejal ‘Papo’ Amín reveló un video que muestra a un hombre poniendo en peligro la vida de una niña por evadir el pasaje de Transmilenio, lo que se llama coloquialmente colarse.

¿Qué medidas toma Transmilenio por los colados y otras conductas inadecuadas?
RELACIONADO

¿Qué medidas toma Transmilenio por los colados y otras conductas inadecuadas?

“Adultos totalmente temerarios exponiendo la vida de niños para colarse (…) Hay que ser uno muy irresponsable para jugar con la vida de un menor de esa forma tan burda”, declaró el cabildante.

¿En qué estación ocurrió?

El video fue grabado en la noche del pasado 12 de mayo en la estación Héroes de la troncal de la Autonorte. En esta, hay instaladas puertas automáticas que solo se abren cuando llega el articulado, diferente a las tradicionales que están abiertas todo el tiempo.

Pues bien, en el video se evidencia que el hombre y la menor están en el borde de la plataforma esperando que se estacione el bus. Es importante recordar que el espacio es reducido y puede provocar un accidente mortal.

Las millonarias pérdidas por los colados

La evasión del pasaje en Transmilenio es una de las problemáticas que más afecta la correcta operabilidad del sistema. 14 de cada 100 usuarios incurren en ser colados, lo cual representa que casi un 14 % de los pasajeros están implicados.

En Transmilenio 77 vigilantes han sido agredidos en graves enfrentamientos con usuarios y colados
RELACIONADO

En Transmilenio 77 vigilantes han sido agredidos en graves enfrentamientos con usuarios y colados

A nivel general, los números terminan reflejando que 300 mil personas no pagan el pasaje, ya sea saltando los torniquetes o arriesgando su integridad en las vías de Transmilenio para entrar a las estaciones.

Si se busca el impacto económico, la problemática genera pérdidas de aproximadamente 960 millones de pesos cada día. La consecuencia, entonces, son saldos en rojo que obstaculizan el buen servicio.

A pesar de las multas de 170 mil pesos, lo cierto es que las autoridades distritales han impulsado por mucho tiempo otras estrategias, tanto correctivas como pedagógicas. Desde hacer que la gente caiga en cuenta de los peligros y daños, hasta ajustar las estaciones para que no haya espacio a los colados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Diez años después del Bronx: el relato de Alexander, un sobreviviente del infierno en Bogotá

Gobierno Nacional

Defensoría alerta sobre riesgos electorales en las ZUT y Armando Novoa insiste en que "la paz es un bien superior"

Bogotá

¿Disturbios y hechos vandálicos recientes en Bogotá podrían ser ataques coordinados?

Otras Noticias

Ciberseguridad

La peligrosa práctica en edificios que estaría aumentando los accidentes en ascensores

Expertos alertaron sobre una peligrosa práctica en edificios residenciales: contratar mantenimientos baratos y poco calificados para ascensores, lo que podría aumentar el riesgo de accidentes.

Cuidado personal

¿Cómo proteger el cabello y la piel en la playa o en la piscina?

La exposición al sol, la sal y el cloro puede causar importantes afectaciones en la piel y el cabello si no se toman medidas de prevención adecuadas.

Estados Unidos

Revelan quién era el hombre que disparó cerca de la Casa Blanca: “Afirmó ser Jesucristo”

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: etapa 15 este domingo 24 de mayo

Viral

Video de Melissa Martínez cantando canción de Altafulla explotó las redes