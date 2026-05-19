¿Qué medidas toma Transmilenio por los colados y otras conductas inadecuadas?

Una problemática que está preocupando a las autoridades en Bogotá es el comportamiento inadecuado en Transmilenio, el cual tiene efectos en la seguridad y convivencia en el sistema.

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Aquellas acciones identificadas son el cruce por zonas prohibidas, bloqueo de puertas, hechos de intolerancia con los funcionarios y los que evaden el pasaje, conocidos coloquialmente como colados.

¿Cuántos usuarios son colados?

Frente a este último, las cifras apuntan que el 16 % de los usuarios incurren en esta mala práctica. Además, más del 85 % de las personas rechazan esta conducta, que le termina generando pérdidas económicas significativas al sistema.

Angélica Martínez, subdirectora de Cultura del Instituto Distrital, indicó en Noticias RCN que se están analizando las emociones y motivos de los ciudadanos que los llevan a comportarse de esa forma.

Para ello, se están poniendo en marcha estudios sociológicos que buscan ser un marco a la hora de diseñar y desarrollar estrategias. De la mano con este punto, también se han efectuado actividades pedagógicas, performáticas y lúdicas.

¿Cuántas pérdidas generan los colados?

“Lo más importante es el respeto por la vida. Poner en riesgo la vida por evitar un pasaje nos pone no solamente en riesgo a nosotros, sino que afecta a la ciudad y más a las familias que esperan lleguemos sanos y salvos a nuestra casa”, declaró la subdirectora.

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La evasión del pasaje se ha visto reflejada en 14 de cada 100 usuarios, lo que se traduce en casi un 15 % o 300 mil pasajeros al día. El resultado es que las afectaciones económicas alcanzan hasta los 960 millones de pesos cada 24 horas.

De la mano con este asunto vienen las agresiones en el sistema. Son varios los casos de colados que, tras ser sorprendidos, insultan o golpean a los funcionarios. Uno de los hechos más lamentables ocurrió hace pocos meses en el Portal 20 de Julio, cuando incluso amenazaban con cuchillos.