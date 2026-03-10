Video | Pandillas de niños se están enfrentando con piedras, machetes y hasta revólveres en Soledad

Los habitantes del barrio Los Robles, en el municipio de Soledad, están lanzando un llamado urgente de ayuda ante una situación de violencia que, según denuncian, se ha vuelto cada vez más frecuente en el sector.

De acuerdo con la comunidad, pandillas conformadas por menores de edad estarían protagonizando constantes enfrentamientos en las calles del barrio. Los vecinos aseguran que estos choques no solo incluyen lanzamiento de piedras, sino que también se han visto machetes e incluso armas de fuego.

La preocupación entre los residentes aumenta porque, según afirman, las peleas se repiten con frecuencia y muchas veces ocurren cuando familias se encuentran en sus casas o compartiendo.

Pandillas de niños están desatando batallas campales con machetes y piedras en Soledad

Los habitantes explican que anteriormente los enfrentamientos entre estos grupos juveniles tenían un patrón particular. Según relatan, las peleas solían ocurrir principalmente cuando llovía.

En esos momentos, los jóvenes se concentraban en el polideportivo del barrio, una infraestructura que fue entregada recientemente por la administración municipal. Allí, según los residentes, se reunían las pandillas y comenzaban los enfrentamientos a piedra.

Sin embargo, con el paso del tiempo la situación cambió.

De acuerdo con los testimonios de la comunidad, las confrontaciones ya no se limitan a esos momentos ni a ese lugar específico. Ahora, aseguran, los disturbios se registran a cualquier hora del día, ya sea en la mañana, al mediodía o durante la noche.

Las peleas, además, se han extendido por diferentes zonas del barrio y no solo alrededor del polideportivo.

Los vecinos aseguran que durante estos enfrentamientos las piedras terminan impactando viviendas, lo que ha provocado daños en techos y ventanas de las casas cercanas.

Menores estarían usando armas para los enfrentamientos en Soledad

A esto se suma otra preocupación señalada por la comunidad: algunos residentes afirman haber visto menores de edad portando armas de fuego durante las confrontaciones.

La violencia de estos enfrentamientos quedó en evidencia durante uno de los más recientes episodios que vivieron los habitantes del barrio.

En cuestión de segundos, mientras algunos residentes compartían tranquilamente, incluso disfrutando un pan en familia, estalló un nuevo enfrentamiento entre dos pandillas en el sector.

Las piedras comenzaron a volar entre los grupos, obligando a los vecinos a buscar refugio.

Una de las mujeres afectadas por esta situación describió lo que ocurre actualmente en el barrio.

No es solamente piedras, machetes, tiros. Los enfrentamientos que antes solo eran en días de lluvia, ahora se están presentando todos los días.

Otra residente del sector también relató cómo se desarrollan estas confrontaciones durante la noche.

Tipo 9:30 de la noche, ya empiezan a formar su grupito, ahí empiezan a tirar piedras, cogen machetes, hasta andan con revólveres.

Según la comunidad, la violencia entre estas pandillas juveniles va en aumento y cada vez es más frecuente.