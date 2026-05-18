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Video | Denuncian que militares habrían abandonado a dos perros en plena vía: los animales corrían detrás de ellos

La denuncia se hizo viral luego de que una mujer grabara el momento en que dos caninos perseguían el vehículo militar.

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
08:04 a. m.
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Un video difundido en redes sociales desató indignación luego de mostrar a dos perros corriendo desesperadamente detrás de una camioneta del Ejército en inmediaciones de la ciclovía que cruza el río Bogotá.

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La denuncia fue realizada por Ana Abril y posteriormente compartida por la Plataforma ALTO por los animales, organización que difundió las imágenes y el relato de lo ocurrido.

Militares habrían abandonado a dos perros en plena vía cerca al río Bogotá

Según la versión entregada por la denunciante, los uniformados se movilizaban junto a los dos perros, pero cuando llegó la camioneta decidieron subir al vehículo y dejar a los animales en la vía, exponiéndolos al peligro en medio del tránsito de carros particulares y vehículos de carga pesada.

En las imágenes se observa cómo la camioneta avanza por la vía mientras los dos caninos corren a toda velocidad detrás del vehículo militar.

Los perros aparecen en una carretera altamente transitada, mientras intentan alcanzar la camioneta.

De acuerdo con la denuncia de Ana Abril, los hechos ocurrieron este 17 de mayo en el sector de la vía Canoas, cerca de la ciclovía del río Bogotá.

La mujer aseguró que se acercó a los uniformados para pedirles que subieran a los perros al vehículo y evitar que siguieran corriendo en medio de la vía.

Yo me acerco a los uniformados diciéndoles que como los perritos son de ellos que por favor los suban y los lleven con ellos.

Uniformados se habrían burlado de la mujer que reclamó por los perritos presuntamente abandonados

Según Ana Abril, la respuesta de los hombres que iban en la camioneta fue ofensiva cuando ella intentó grabar la situación.

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En su denuncia aseguró que uno de los uniformados y el conductor reaccionaron burlándose de ella.

El uniformado conductor de la camioneta y su compañero se refieren a mí como ‘vieja loca’ cuando les informé que los iba a grabar por ser tan inhumanos de llevarlos corriendo poniendo en riesgo la vida de estos perritos.

La denunciante también aseguró que los militares arrancaron mientras se reían y sin preocuparse por el riesgo al que estaban expuestos los animales.

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