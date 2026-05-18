Beba de la Cruz no se guardó nada y rompió el silencio tras la eliminación de Mariana Zapata

Mariana Zapata se convirtió en la reciente eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y no alcanzó a ingresar al top 5 de la competencia.

El veredicto fue entregado por Carla Giraldo después de que se cerraron las votaciones en el país. Mariana tuvo el 12.05 % del apoyo, mientras que Juanda Caribe y Tebi Bernal, sus contrincantes en la placa, alcanzaron el 23.14 % y 64.81 %, respectivamente.

Tras la decisión de los televidentes, Mariana Zapata dejó en la placa de nominación a Beba de la Cruz, con quien tuvo una amistad cercana que se rompió totalmente en el último tiempo.

Y, apenas Beba se enteró de lo sucedido, reaccionó y le envió un mensaje a la antioqueña. ¿Cuál fue?

Así fue como Beba de la Cruz rompió el silencio tras la eliminación de Mariana Zapata en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Con un tono sarcástico, Beba de la Cruz expresó que sabía que Mariana Zapata la iba a elegir a ella para estar en riesgo de eliminación.

Sin embargo, también cuestionó su estrategia diciendo que, en caso de que Valentino se gane el liderazgo de la semana, podría salvarla de la placa.

"¿Yo? Obvio, más raro, gracias. Tan boba, ¿no se te ocurrió alguien más? Imagínate donde haya una prueba del líder y Valentino esté ganándose una salvación", expresó.

"¿Se me hace raro? No. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Gracias, tenía rato de no ir a placa, amor, exactamente desde que resucité", añadió.

¿Cuáles son los participantes que siguen en competencia en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Con la eliminación de Mariana Zapata ratificada, los famosos que llegaron al top 5 de La Casa de los Famosos Colombia 2026 son: