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Última hora: importante figura se pierde el Mundial 2026

El jugador sufrió una lesión y tendrá que pasar por el quirófano.

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
10:27 a. m.
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El domingo 17 de mayo, por la fecha 17 de LaLiga, el Barcelona enfrentó en condición de local al Betis.

Los 'azulgrana', que ya se habían proclamado campeones, ganaron 3-1 con goles de Raphina (27' y 61') y Joao Cancelo.

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Sin embargo, quedaron preocupados debido a que una de sus figuras se lesionó y tuvo que ser sustituida sobre el minuto 45. ¿De quién se trata? ¿Cuál es su parte médico?

Fermín López, figura del Barcelona y la Selección de España, se fracturó

El Barcelona, después de las respectivas pruebas diagnósticas, emitió un comunicado oficial en el que confirmó la lesión de Fermín López.

"El jugador del primer equipo, Fermín López, sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho", se comenzó precisando.

"El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico", se añadió.

En consecuencia, debido a los tiempos de recuperación, se perdería el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los números de Fermín López en la temporada actual

Fermín López ha sido una de las figuras más importantes en el Barcelona dirigido por Hansi Flick.

El mediocampista, en la temporada 25/26, ha disputado 48 partidos (30 por LaLiga, 11 por Champions League, cinco por Copa del Rey y dos por Supercopa de España).

Además, durante su tiempo en cancha ha sumado 3.053 minutos, anotado 13 goles y realizado 17 asistencias.

Lamine Yamal está en duda para el debut en la Copa del Mundo 2026

Aparte de Fermín López, Lamine Yamal, la joven estrella española, se lesionó hace algunas semanas con el Barcelona.

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Tras patear un penal, Lamine sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y continúa en período de recuperación.

Además, de acuerdo a lo que se ha filtrado, no le alcanzaría para estar presente en los dos primeros partidos del Mundial 2026, pero igualmente sería convocado.

 

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