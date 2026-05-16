Revelan video clave de Yulixa Toloza saliendo del centro estético: así fue sacada del lugar

La desaparición de Yulixa Toloza sigue generando conmoción en Bogotá. La mujer, de 52 años, completa más de tres días desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en un presunto centro clandestino ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

Ahora, nuevos videos de cámaras de seguridad conocidos por Noticias RCN podrían convertirse en pieza clave para esclarecer qué ocurrió con ella.

Revelan video de Yulixa Toloza saliendo del centro estético en Bogotá

Las grabaciones de seguridad reveladas muestran a dos personas sacando a Yulixa del centro estético donde presuntamente se realizó una lipólisis láser.

En las imágenes, según se conoció, la mujer es llevada hasta un vehículo en circunstancias que ahora son analizadas por los investigadores. Además, una de las personas que aparece en el video sería clave dentro del proceso que adelantan las autoridades.

Estos registros audiovisuales se han convertido en uno de los principales elementos de investigación para intentar reconstruir las últimas horas en las que fue vista Yulixa.

¿Qué pasó después del procedimiento estético?

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer habría ingresado al establecimiento para practicarse un procedimiento estético. Sin embargo, horas después comenzaron las alertas por su estado de salud y por las inconsistencias alrededor de lo sucedido dentro del lugar.

Familiares y amigas aseguran que, tras la intervención, Yulixa presentaba complicaciones físicas visibles. Según testimonios y videos grabados por personas cercanas, tenía dificultades para respirar, lucía pálida y estaba en delicado estado de salud.

Desde entonces, no volvieron a saber de ella.

¿Cómo avanza la búsqueda de Yulixa?

La búsqueda no se ha detenido. Este sábado, familiares y amigas realizaron nuevos recorridos en inmediaciones del río Tunjuelito luego de recibir llamadas sobre movimientos sospechosos en la zona.

Yuri, amiga cercana de Yulixa, explicó que decidieron salir personalmente a buscarla ante la falta de respuestas.

Pues hasta el momento las autoridades no nos han dicho nada. Nosotras decidimos salir hoy a buscarla porque han realizado varias llamadas de que en este lugar se vieron carros sospechosos, que se veía gente que había botado cosas.

Las labores de búsqueda también han estado acompañadas por ciudadanos que se han unido a la causa ante la preocupación por el caso.

Personas cercanas a Yulixa también denunciaron que han recibido llamadas extorsivas de desconocidos que aseguran tener información sobre ella.

Ángela, otra de sus amigas, relató la difícil situación que están viviendo mientras intentan encontrarla.

Hemos recibido llamadas de gente que nos dice que tiene información sobre nuestra amiga, que tenemos que enviar dinero, que si no ayudamos la van a mandar a otro país.

¿Qué se sabe del centro estético donde estuvo Yulixa?

El establecimiento donde presuntamente se realizó el procedimiento está bajo la lupa de las autoridades, que buscan establecer si funcionaba de manera ilegal y si cumplía con las condiciones requeridas para este tipo de intervenciones.

Mientras avanza la investigación, familiares, amigos y ciudadanos realizaron una velatón frente al lugar donde Yulixa fue vista por última vez, exigiendo respuestas y pidiendo que las autoridades intensifiquen la búsqueda para esclarecer qué ocurrió con la mujer desaparecida.