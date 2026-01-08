Oso perezoso es rescatado en Tumaco: habría intentado ser comercializado ilegalmente

Un nuevo rescate de un oso perezoso se llevó a cabo, en las horas más recientes, por parte de las autoridades en Tumaco al atender el llamado de la comunidad, quienes alertaron sobre el riesgo que dicho ejemplar estaba corriendo en la zona.

Según las autoridades ambientales, la recuperación de esta especie evitó su comercialización ilegal y la protección de la biodiversidad de la región.

Oso perezoso es rescatado en Tumaco

Por medio del trabajo de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, el departamento de Policía de Nariño adelantaron registros de control y campañas de prevención orientadas a la protección del capital natural.

Según los reportes de las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en el barrio Centro del municipio de Tumaco, después de que habitantes del sector informaran, de manera oportuna, a las autoridades sobre la presencia del animal. De esta manera, se logró la intervención inmediata por parte de los uniformados.

Riesgos del tráfico de fauna silvestre

Según la Secretaría de Ambiente, el tráfico ilegal de fauna silvestre es una actividad ilegal que, de manera recurrente, utiliza canales clandestinos para traficar a estos animales.

Así mismo, los mecanismos que son usados para llevar a cabo prácticas como la extracción, el transporte y respectiva comercialización son crueles por lo que son miles de animales los capturados para que al menos una pequeña porción sobreviva y llegue a su destino.

Las consecuencias de este delito también se ven reflejadas en los ecosistemas ya que al extraerse especies endémicas de sus territorios se corre el riesgo de que se agoten las poblaciones y estas corran riesgo de extinción.

“Si se induce a la extinción de una especie en un determinado ecosistema, se alteran las interacciones de esas especies con otras, lo que llamamos flujo de materia y energía. Esto va a ser más impactante si son especies altamente reguladoras, es decir, los que están arriba en la cadena alimenticia, por ejemplo, un jaguar o un cocodrilo”, explicó Cindy Leguizamo, profesional especializada en fauna y flora.

Así mismo, las especies sufren un deplorable impacto ya que estos animales son sometidos a distintos vejámenes que atentan en su contra y que, en el peor de los casos, les causa la muerte.

Penas contra el tráfico de fauna silvestre

Según el artículo 328A, del Código Penal, el que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y multa de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras).