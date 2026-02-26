CANAL RCN
Colombia Video

Masacre en el Catatumbo: las víctimas son tres jóvenes hallados entre Convención y Ocaña

Los tres hombres asesinados en una vía del Catatumbo tenían entre 25 y 30 años.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
07:40 p. m.
Una nueva masacre sacudió al Catatumbo. Tres hombres jóvenes fueron encontrados sin vida en la zona conocida como Puente Burbuja, entre los municipios de Convención y Ocaña, en Norte de Santander.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Elisander Peinado, John Freddy Pabón y Edinson Durán, quienes residían en el Catatumbo. Los cuerpos fueron hallados en la vía que conecta Convención con Ocaña, un corredor históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales.

Las autoridades investigan si estos homicidios tienen relación directa con la confrontación armada que libran el ELN y las disidencias de las Farc desde enero del año pasado.

"Estamos configurando con las fuerzas militares y policiales la información de la causa de este triple homicidio y, por supuesto, cuáles fueron las maneras de esta confrontación que se dio allí”, indicó Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander.

Grave situación de violencia en el Catatumbo por grupos armados

La situación en el Catatumbo se ha tornado crítica durante los últimos meses. Las autoridades de Norte de Santander han hecho un llamado urgente a los grupos al margen de la ley para que cesen las hostilidades, especialmente durante la época electoral actual, cuando la población civil se encuentra más vulnerable.

La cifra más impactante revelada por las autoridades en el puesto de mando unificado de la zona es que esta confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc ya deja más de 170 homicidios en la región.

Este balance evidencia la gravedad de un conflicto que continúa cobrando vidas en una de las zonas más estratégicas y disputadas del país.

¿Por qué el Catatumbo es una de las zonas más golpeadas por el conflicto?

El Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, ha sido históricamente escenario de disputas territoriales entre grupos armados ilegales debido a su importancia para economías ilícitas y rutas de contrabando.

La presencia de cultivos de coca y corredores de movilidad hacia la frontera convierten esta zona en un territorio altamente disputado.

La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la escalada de violencia en esta región colombiana, donde la población civil se encuentra en medio del fuego cruzado.

Las autoridades locales continúan las investigaciones mientras la comunidad exige medidas efectivas para garantizar la seguridad y proteger la vida de los habitantes del Catatumbo.

